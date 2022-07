Hyundai: Digitalisiertes Online-Leasing-Angebot

Der Start erfolgt mit dem limitierten Sondermodell des Hyundai i30 N: Hyundai bietet seinen Kunden ab sofort online einen vollständig digitalisierten Antrags- und Vertragsprozess für das Leasing an. Interessenten können auf der Hyundai Website auf der eigens für das Online-Leasing-Angebot eingerichteten Unterseite des limitierten Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition einen Online-Leasing-Button klicken. Es erfolgt eine Weiterleitung an die Seite der Hyundai Leasing. Dort kann der Kunde einen Konfigurator starten und Karosserieform, Getriebe und Farbe des i30 N Drive-N Limited Edition auswählen.



Insgesamt stehen dazu acht verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Danach erfolgt die Einstellung der Leasing-Parameter über einen eigens dafür programmierten Konfigurator. Neben der Auswahl der Laufzeit und Laufleistung kann der Kunde hier zusätzliche Optionen wie Full-Service und Versicherungsprodukte hinzufügen.



Die gesamte Antrags- und Vertragsstrecke ist digital gestaltet, der Kunde kann also die für den Vertragsabschluss erforderlichen Dokumente bequem über das Smartphone oder am Computer hochladen. Ist der Vertrag zustande gekommen, wählt der Kunde selbst einen Hyundai Händler aus, bei dem das Fahrzeug übernommen wird.



"Gemeinsam mit Hyundai Leasing haben wir ein nutzerfreundliches Online-Leasing-Angebot geschaffen. Mit dem limitierten Sondermodell i30 N Drive-N Limited Edition haben wir ein sehr attraktives erstes Modell im Angebot", sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH. "Bei der Gestaltung des Online-Leasing-Angebots ist es uns wie immer sehr wichtig, unsere Hyundai Handelspartner in die Prozesse einzubeziehen, denn die Übergabe des Fahrzeugs erfolgt wie gewohnt ausschließlich bei einem unserer Vertragshändler."

