610 Kilometer Reichweite für den Ioniq 6

Auf den preisgekrönten Ioniq 5 lässt der koreanische Hersteller Hyundai nun den Ioniq 6 folgen - ein weiterer Schritt in Richtung Elektromobilität. Das SUV basiert auf der "Electric Global Modular Platform" (E-GMP) von Hyundai und soll eine rein elektrische Reichweite von mehr als 610 km nach WLTP-Norm sowie ultraschnelles 400-Volt- bzw. 800-Volt-Laden bieten.



Zudem verfügt das zweite Modell unter der elektrischen Submarke "Ioniq" über das bisher aerodynamischste Design von Hyundai und eine Reihe neuer Funktionen wie die zweifarbige Ambiente-Beleuchtung, den Beleuchtungsmodus "Speed Sync", der individuellen Einstellmöglichkeit "EV Performance Tune-up" und den speziell auf das elektrische Fahrerlebnis abgestimmten Sound "e-Active Sound Design" ("Electric Active Sound Design").



"Der Ioniq 6 ist der nächste Schritt in der Strategie von Hyundai Motor, den Übergang zur Elektrifizierung zu beschleunigen und eine weltweit führende Position im Bereich der Elektrofahrzeuge einzunehmen", sagt Jaehoon Chang, CEO der Hyundai Motor Company. Das Modell werde als "Electrified Streamliner" ein beeindruckendes Erlebnis für Fahrer und Passagiere bieten, das in jeder Hinsicht optimiert sei, um Elektromobilität neu zu definieren.



Mit einer Länge von 4,86, Breite von 1,88 und Höhe von 1,50 Metern bietet der Ioniq 6 ein schlankes und elegantes Erscheinungsbild, das zusätzlich durch 20- oder 18-Zoll-Räder unterstrichen wird. Der Radstand von fast drei Metern schafft die Voraussetzungen für einen großzügigen Innenraum.



"Wir haben den Hyundai Ioniq 6 so konzipiert und entwickelt, dass er unser tägliches Leben als Ort bereichert, an dem man sein volles Potential entfalten kann", sagt Thomas Schemera, Executive Vice President der Hyundai Motor Company. "Der innovative Innenraum ist wie ein persönlicher Kokon konzipiert und mit den neuesten Technologien ausgestattet, um ein sicheres und entspanntes Fahrerlebnis zu ermöglichen." Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit symbolisiere der Ioniq 6 den nächsten Schritt für Elektrofahrzeuge.



Hyundai hat den Innenraum des Fahrzeugs als komfortablen und persönlichen Rückzugsort entwickelt. Mit der zweifarbigen Ambientebeleuchtung kann der Fahrer die Atmosphäre des Innenraums individuell gestalten, indem er aus einem Spektrum von 64 Farben und sechs vorgewählten Themen auswählt. Der Speed-Sync-Beleuchtungsmodus verändert die Helligkeit der Innenraumbeleuchtung in der vorderen Sitzreihe in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs und sorgt so für ein emotionales Fahrerlebnis.



Eine weitere Funktion für ein personalisiertes Fahrerlebnis ist das "EV Performance Tune-up System". Damit kann der Fahrer Lenkkraft, Motorleistung, Empfindlichkeit des Gaspedals und einen manuell zuschaltbaren Allradantrieb nach seinen Wünschen mit ein paar Klicks konfigurieren und mit verschiedenen Kombinationen auf sich abstimmen. Zudem verfügt das Auto über ein "e-Active Sound Design" (e-ASD), einen optimalen, raumschiffähnlichen Klang im Innenraum, der sich je nach Fahrzustand ändert.



Beim Ioniq 6 kann der Kunde zwischen mehreren Motor- und Batteriepaketen wählen. Die 77,4-kWh-Batterie mit großer Reichweite steht mit einem Elektromotor und Heckantrieb oder mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb zur Verfügung. Das Topmodell bietet eine Systemleistung von 239 kW/325 PS und 605 Nm Drehmoment, und benötigt für den Sprint von 0 auf 100 km/h lediglich 5,1 Sekunden.

