VW Tiguan Deutschlands beliebtestes gebrauchtes SUV

SUVs waren 2022 nach Limousinen das beliebteste Fahrzeugsegment bei den Käufern von Gebrauchtwagen auf dem Onlinemarktplatz AutoScout24. Ganz oben in der Gunst der Auto-Fans stehen hierbei vor allem deutsche Anbieter. So belegen der VW Tiguan und der Audi Q5 die ersten Plätze, während BMW mit gleich drei Modellen im Top-5-Beliebtheitsranking steht.



Wie die Auswertung zeigt, müssen SUV-Fans allerdings teilweise tiefer in die Tasche für ihr Wunschfahrzeug greifen: Durchschnittlich kostete ein gebrauchter SUV im vergangenen Jahr 34.704 Euro - das sind 13 Prozent mehr als noch 2021.



Trotz seiner Beliebtheit (hier gemessen an Kaufanfragen bei AutoScout24) liegt der Tiguan mit einem Durchschnittspreis von 32.098 Euro im Dezember sogar noch unterhalb des SUV-Durchschnittspreises von 2022. Auch der Preisanstieg innerhalb eines Jahres fällt mit einem Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Dezember 2021 eher moderat aus.



Deutlich teurer wird es für SUV-Fans, die sich für den Audi Q5 interessieren. Ein aktueller Durchschnittspreis von 44.682 Euro bedeutet ein Plus von elf Prozent im Vorjahresvergleich. Auch für den Drittplatzierten müssen SUV-Fans tiefer in die Tasche greifen: So zeigt der BMW X5 mit einem Durchschnittspreis von aktuell 55.427 Euro an, dass wir uns hier bereits im Premium-Segment befinden. Mit einem satten Preisplus von 26 Prozent gewinnt der X5 innerhalb nur eines Jahres um ein Viertel an Wert. Interessierte zahlen somit heute im Durchschnitt 11.500 Euro mehr als noch im Dezember 2021.



Auf dem vierten Platz des SUV-Beliebtheitsrankings fährt der BMW X3 vor, der mit einem Durchschnittspreis von 36.216 Euro zwar noch klar über dem SUV-Jahresdurchschnitt liegt, sich aber im Vergleich zum Dezember 2021 preislich sogar um knapp 1 Prozent verbilligt hat.



Doch BMW kann noch günstiger. Mit dem BMW X1 nämlich, der sich im SUV-Ranking auf dem fünften Platz behauptet. Der Kompakt-SUV wird bei AutoScout24 für durchschnittlich 28.129 Euro in gute Hände abgegeben und ist das preisstabilste Fahrzeug (-0,2 Prozent) unter den hier Platzierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1