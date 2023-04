mid-Exklusiv: Video zum 10-millionsten gebauten Toyota Yaris

Am 30. März 2023 ist der 10-millionste Toyota Yaris vom Band gelaufen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war live im "Toyota Motor Manufacturing France", der Produktionsstätte in Onnaing, Frankreich dabei.



Nach 24 Jahren Bauzeit war es soweit, ein in vierter Produktgeneration gebauter Yaris in "GR Sport" Ausstattung und der Lackierung "Dynamic Grey" hat gegen 12:10 Uhr das Band als 10-millionste Einheit verlassen, ein Grund zu Feiern für das Team der TMMF.



Sehen Sie dazu das exklusive mid-Video auf YouTube: https://youtu.be/jAHcqsMduNY

