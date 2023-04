85 Jahre irischer Cork Grand Prix

Im Jahr 2023 jährt sich die Austragung des irischen Cork Grand Prix zum 85. Mal. Dieses Rennen verlieh 1938 einem ganz besonderen Bugatti seinen Namen. Die Veranstaltung war Teil des Grand-Prix-Kalenders und von Bedeutung und Umfang mit einem heutigen Formel-1-Rennen vergleichbar.



Einer der Wettbewerber war der Franzose Jean-Pierre Wimille, der im Bugatti Type

59/50 BIII an den Start ging. Dabei handelt es sich um den letzten Grand-Prix-

Rennwagen von Bugatti vor dem Zweiten Weltkrieg. Beim Grand Prix von Cork im April

1938 geht der Type 59/50 B erstmals mit einer weiterentwickelten und noch eleganteren Monoposto-Karosserie an den Start. Außerdem erhält das Auto mit der Rahmennummer 6 einen neu entwickelten 3,0-Liter-Motor - den 50 BIII mit Kompressor.



Heute zählt der Type 59/50 BIII mit seinem einzigartigen 3,0-Liter-Reihen Achtzylindermotor mit acht einzelnen Zylinderköpfen (Composite-Motor) zu den

seltenen echten Grand-Prix-Werkswagen aus den 1930er-Jahren im Privatbesitz und

den bestdokumentierten Bugatti überhaupt.



Die kunstvolle und elegante Karosserie macht das Fahrzeug zu einer automobilen Skulptur, die auf Rennstrecken ebenso zu Hause ist wie auf Kunstausstellungen. Es ist zudem der leistungsstärkste Grand-Prix-Bugatti, der sich im historischen Motorsport bewährt hat. Ein großartiger Rennwagen für historische Veranstaltungen - und einmalig.



Über vier Saisons trat dieser Bugatti in den Händen von Jean-Pierre Wimille und Robert Benoist bei acht Rennen und den Rekordversuchen für den Millionen-Cup in Montlhery von 1935 bis 1938 für Bugatti an.

