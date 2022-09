Harley-Davidson setzt Low Rider ST teuflisch in Szene

Einmal im Jahr bringt Harley-Davidson in der Icons Collection bis zu zwei seiner Modelle in limitierter Auflage heraus. Im Herbst erscheint der Low Rider El Diablo in der auffälligen Sonderlackierung Bright Red. Weltweit wird es davon, einzeln nummeriert und nur einmal produziert, 1.500 Exemplare geben.



Die Basis für die neue Low Rider El Diablo bildet die Harley-Davidson Low Rider ST, die sich mit zwei Koffern mit knapp 54 Litern sowie einer rahmenfesten Verkleidung als Touringbike empfiehlt. Für den Antrieb sorgt ein Milwaukee-Eight 117 mit 77 kW/105 PS.



Die aufwendige Lackierung der Sonderedition ist eine besonders hohe Form der Handwerkskunst und erfolgt in reiner Handarbeit von Gunslinger Custom Paint. Der Grundlack in El Diablo Bright Red wird durch eine zweite feine Schicht in Bright Red Sunglo ergänzt.



Die roten Pinstripes werden sorgfältig abgeklebt und durch eine Schattierung in El Diablo Dark Red und Dark Red Pearl hervorgehoben, die zugleich einen Tiefeneffekt erzeugen. Anschließend tragen die Lackierer eine Schicht Diablo Dark Red Metallic auf, die das El Diablo Bright Red umgibt, um den Schattierungs- und Tiefeneffekt weiter zu steigern. Nachdem die Abdeckungen entfernt wurden, kommen die Pinstripes auf den Koffern, dem Tank, den Fendern und der Verkleidung zum Vorschein. Besonderes Highlight: Die blassgoldenen Linien werden als Finish innerhalb der El Diablo Bright Red Farbbereiche von Hand aufgebracht.



Als letzte Lackschicht erzeugt das durchscheinende El Diablo Bright Red Sunglo einen speziellen Candy-Effekt. Schwarze Oberflächen am Antriebsstrang, am Front End und am Auspuff komplettieren den El Diablo-Look. Die gegossenen Aluminiumfelgen in einem matten, dunklen Bronzeton bilden einen interessanten Kontrast. Zur Ausstattung des Sondermodells gehört ein in die Verkleidung integriertes Soundsystem von Rockford Fosgate mit Zwei-Wege-Lautsprechern und einem 250-Watt-Verstärker. Das System lässt sich über Bluetooth 4.2 mit mobilen Geräten verbinden, um gespeicherte oder gestreamte Audiodateien wiederzugeben.



Die Low Rider El Diablo wird in Deutschland bei autorisierten Harley-Davidson-Händlern zu einer UVP von 29.995 Euro erhältlich sein.

