Ford präsentiert neue Baureihen auf dem Caravan Salon

Ford präsentiert auf dem Caravan Salon Düsseldorf zwei hochemotionale, ikonische Baureihen - die neue Ranger-Generation und die neuen Bronco-Fahrzeuge, die mit serienmäßigem Allradantrieb und beeindruckenden Off Road-Fähigkeiten für das geländegängige Freizeit-Segment stehen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) startete einen Messe-Rundgang.



Die neue Ranger-Generation wurde federführend in Australien entwickelt und wird von Ford in Deutschland wahlweise mit 4- oder 6-Zylinder-Turbodieselmotoren, mit manuellem oder Automatikgetriebe sowie mit temporär zuschaltbarem oder permanentem Allradantrieb angeboten. In Düsseldorf war auf der bereits bestellbaren Top-Version, dem Ranger Raptor, ein Dachzelt der Lifestyle Firma ARB montiert, das über den Ford-Zubehörshop bestellt werden kann. Der Ford Ranger Wildtrak, der im kommenden Jahr folgt, verfügt über eine Absetzkabine Trail 230S von Tischer.



Die jüngste Generation des extrem geländegängigen Bronco, der ab Ende 2023 nach Deutschland nur als Viertürer und ausschließlich als Linkslenker-Version kommt, wurde auf dem Caravan Salon bereits durch Zubehörartikel erweitert und somit als Abenteuer- und Freizeitmodell gezeigt. Den Beinamen "G.O.A.T." ("Goes. Over. Any. Terrain.") erhielt der neue Bronco dank seines Allradantriebs, der Assistenzsysteme wie Trail Control und der insgesamt sieben Fahrmodi.



Viele Verkleidungen und sogar die Türen lassen sich abnehmen, alle Materialien sind abwaschbar und zahlreiche Befestigungs- und Verzurr-Möglichkeiten erleichtern den Transport von Arbeits- und Sportgeräten aller Art.



Neben den bekannten und wahlweise mit Hochdach oder mit Aufstelldach lieferbaren Camper-Klassikern von Ford, dem Nugget und dem Nugget Plus mit bewährtem Zwei-Raum-Konzept in den Ausstattungsversionen "Trend", "Trail", "Active" oder "Limited" wurde zusätzlich auch eine Harley Davidson Pan America 1250 Special gezeigt - denn die US-amerikanische Kult-Motorradmarke und Ford sind seit 2022 offiziell Mobilitätspartner.



Beispiele der Zusammenarbeit mit verschiedenen Reisemobil-Herstellern wurden auf dem Ford-Stand gezeigt: Bürstner als Marke der Erwin Hymer Group baut den "Lineo" als teilintegriertes Wohnmobil mit Frontantrieb und 2,20 Metern Außenbreite auf Basis des Transit-Tiefrahmen-Fahrgestell, während der Camper-Van "CaraTour" 600 MQ von Weinsberg als Marke der Knaus Tabbert AG auf einem Transit-Kastenwagen von Ford basiert.



Die Ford-Werke GmbH und die Erwin Hymer Group (EHG) in Bad Waldsee schlossen Anfang 2022 einen Rahmenvertrag über die Lieferung von leichten Nutzfahrzeugen der Ford-Baureihen Transit und Transit Custom als Basisfahrzeuge für Freizeit- und Reisemobile. Darüber hinaus geht es bei einer vereinbarten strategischen Partnerschaft um Themen wie Emissionsgesetzgebung, Elektrifizierung, Digitalisierung, Konnektivität und die Integration von Fahrer-Assistenzsystemen.



Ford und die in Jandelsbrunn bei Passau (Bayern) ansässige Knaus Tabbert AG haben sich außerdem kürzlich auf die Lieferung von Transit-Basisfahrzeugen wie Kastenwagen und Tiefrahmen-Fahrgestelle für die Umrüstung zu Freizeit- und Reisemobilen verständigt. Auf Basis des Ford Transit-Kastenwagens gibt es zunächst zwei Camper Vans von Weinsberg, nämlich die Modelle "CaraBus" und "CaraTour" - jeweils in zwei Grundrissen. Diese Reisemobile haben bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen ausreichend Zuladung und wurden in Düsseldorf in der Knaus Tabbert Halle 4 ausgestellt.



Karl Seiler / mid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1