„DASDING Festival“ in Mannheim: Diese Künstler sind am Start

Mannheim. Zum zweiten Mal wird in diesem Jahr das „DASDING Festival“ in Mannheim über die Bühne gehen. Auf dem Gelände des Zeltfestivals Rhein-Neckar werden am 10. Juni Newcomer aus Rap, Indie und Pop verteilt in zwei Zelten auftreten. Der SWR hat nun das Line-up komplettiert und bekanntgegeben. Mit dabei sind in diesem Jahr zwölf Künstlerinnen, Künstler und Bands.

Das Line-up für das „DASDING Festival“ in Mannheim

Die letzten Zusagen kommen von Rapper Makko, Singer-Songwriter Mayberg, Popmusikerin Lina und Indie-Künstlerin Juli Gilde. Wie bei der Premiere im vergangenen Jahr ist diesmal auch das Rap-Kollektiv 01099 am Start. Auch von der Mannheimerin Pantha gibt es Sprechgesang auf die Ohren. Ebenfalls auf einer der zwei Bühnen zu sehen und hören sind die Sängerinnen Elif, Dilla und Leepa sowie die Sänger Edwin Rosen und Ennio. Außerdem ist die Band Bruckner mit dabei.

Tickets für das „DASDING Festival“ sind online bei Reservix für 59,90 Euro erhältlich.