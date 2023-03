"Goldener Schnitt": Drei Fragen an Thierry Metroz - Chefdesigner DS

Der DS 9 ist die Oberklasse-Limousine der Pariser Edelmarke DS Automobiles. Die Proportionen des Fahrzeugs folgen dem Ideal des "Goldenen Schnitts". Der Motor-Informations-Dienst (mid) fragt nach bei Thierry Metroz, Chefdesigner bei DS.



Monsieur Metroz: Was fasziniert Sie am sogenannten "Goldenen Schnitt"?



Thierry Metroz: Bereits von Euklid im antiken Griechenland identifiziert, wurde der Goldene Schnitt zum Symbol des ästhetischen Reizes. Der von Architekten, Bildhauern, Malern und Designern behauptete Goldene Schnitt wurde von Leonardo Fibonacci mit einer Spirale und Leonardo da Vinci mit Vitruvian Man illustriert. Dieser künstlerische Bezug ist uns bei der Gestaltung unserer Autos wichtig und markiert unsere Verbundenheit zu traditionellem Know-how und Prinzipien.



Wie spiegelt sich dieses Ideal im Design des DS 9 wider?



Metroz: Avantgardistisch, wie die Pyramide des Louvre, zeigt der DS 9 perfekte Proportionen rund um die Allianz von Technologie und Raffinesse. Es dreht sich alles um Proportionen - wie ich gerne sage - ein gutes Design besteht zu 70 Prozent aus Proportionen und zu 30 Prozent aus Stil. Für den DS 9 haben wir diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt, einer niedrigen, sich verjüngenden Silhouette mit einem langen hinteren Überhang, um Eleganz und Raffinesse auszudrücken. Große Räder und eine lange Motorhaube, um Präsenz und Dynamik auszudrücken. Wie beim Goldenen Schnitt haben wir mit meinem Team mehrere Verhältnisse entwickelt, die speziell auf unsere Bedürfnisse und die verschiedenen Silhouetten zugeschnitten sind, aber direkt vom historischen Verhältnis inspiriert sind.



Welche anderen ästhetischen Vorstellungen spielen bei der Gestaltung des Fahrzeugs eine Rolle?



Metroz: Neben der Perfektion der Proportionen liegt für uns ein wichtiger Punkt in der Qualität, die wir in die Behandlung von Volumen und Oberflächen einbringen, eine echte Skulptur, die es schafft, mit Schatten, Licht, Reflexionen zu spielen und Metalloberflächen Emotionen zu verleihen. Ein weiterer Punkt ist die Gewährleistung einer perfekten Integration aller Elemente der Karosserie, um eine reine, fließende und elegante Form zu schaffen, wie die bündigen Türgriffe vom DS 9. Ein letzter wichtiger Punkt ist, immer die richtige Balance zwischen den Formen und Volumen und den grafischen Elementen zu finden, die die einzigartige Signatur des Autos ausmachen, wie der guillochierte Säbel auf der Motorhaube des DS 9, der speziell für das Flaggschiff der Marke entworfen wurde und ihn einzigartig macht.



Die Fragen stellte Lars Wallerang / mid

