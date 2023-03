Erste Clips vom Kia EV9

Mit Videoclips gibt Kia einen ersten Eindruck von dem neuen EV9. Hierbei handelt es sich um ein vollelektrisches SUV. Das neue Flaggschiff des südkoreanischen Herstellers soll die Transformation des Unternehmens hin zu einem Anbieter von nachhaltigen Mobilitätslösungen in der Ära der Elektrifizierung beschleunigen.



Das Teaservideo, das auf dem globalen YouTube-Kanal von Kia zu sehen ist, zeigt eine Silhouette des EV9 sowie die markante Front und glatte Karosserieoberflächen. Zur starken Identität des SUVs trägt zudem die auffällige Gestaltung der Scheinwerfer und Rückleuchten bei. Erkennen lässt sich in den Videoclips auch schon eine unverwechselbare Kombination von elegantem, plastischem Design und souveräner, selbstbewusster Geometrie.



Der Modellname EV9 folgt der Kia-Nomenklatur für reine Elektrofahrzeuge. Sie verbindet das Präfix EV (für "Electric Vehicle") mit der Zahl, die das Modellsegment innerhalb der E-Palette von Kia repräsentiert. Wie der Kia EV6 basiert auch der EV9 auf der E-GMP (Electric Global Modular Platform), der speziell für batterieelektrische Fahrzeuge konzipierten Plattform des Unternehmens.



Kia will Mitte März sowohl das Außen- als auch das Innendesign des EV9 in Gänze präsentieren. Zur Ende März stattfindenden Weltpremiere des Modells werden dann weitere Produktinformationen bekannt gegeben.

