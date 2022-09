Ford und Harley-Davidson bei der 24. European Bike Week

Für echte Harley-Davidson-Fans ist die European Bike Week am Faaker See in Kärnten im September ein Highlight. Das Motorrad-Treffen lockt jährlich mehr als einhunderttausend Fans der amerikanischen Kultmarke an den idyllisch gelegenen See im südlichsten Bundesland der Republik Österreich. Erwartungsgemäß wird die gesamte Region rund um die Marktgemeinde Finkenstein bis einschließlich Sonntag, dem 11. September im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.



Ford ist seit 2022 offizieller Mobilitätspartner von Harley-Davidson in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. In dieser Eigenschaft wird der Automobilhersteller vor Ort mit einem eigenen Ausstellungsstand vertreten sein. Zu den Highlights auf dem Ford-Stand zählt der neue Ford Bronco. Die US-amerikanische Geländewagen-Ikone kommt Ende des nächsten Jahres in begrenzter Stückzahl in einigen europäischen Ländern auf den Markt, darunter Deutschland.



Darüber hinaus plant Ford die Präsentation weiterer Zug- und Showfahrzeuge auf der European Bike Week 2022, darunter der Ford Ranger Raptor mit 2,0-Liter Eco-Blue Dieselmotor, der eine Leistung von 156 kW/213 PS bietet und ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern mobilisiert.



Sowohl Ford als auch Harley-Davidson mit der Sub-Brand LiveWire treiben die Transformation hin zur elektrischen Mobilität voran. Als Beispiele werden auf dem Ford-Ausstellungsstand auch Elektrofahrzeuge zu sehen sein. Geplant ist etwa die Präsentation eines vollelektrischen Ford Mustang Mach-E. Der ebenfalls vollelektrische E-Transit soll auf der European Bike Week 2022 seine Vorzüge als leichtes Nutzfahrzeug demonstrieren.

