Ford Ranger in neuen Versionen

Ford Pro bringt zwei weitere Versionen der neuen Ford Ranger-Generation auf den Markt: den Ranger Wildtrak X und den Ranger Tremor. Sie stehen für ausgeprägte Offroad-Fähigkeiten, moderne Technologien und spezifische Design-Merkmale. Damit ist die Pickup-Baureihe jetzt in acht Ausstattungsvarianten lieferbar. Der Ranger Tremor kostet in Deutschland netto ab 44.190 Euro, der Ranger Wildtrak X netto ab 51.890 Euro.



Der Ranger Wildtrak X und der Ranger Tremor richten sich vor allem an Kunden, die ihren Pritschenwagen auch für anspruchsvolle Offroad-Aufgaben einsetzen wollen oder müssen. Beide Varianten haben daher ein umfassend modifiziertes Fahrwerk. Es setzt auf Bilstein-Stoßdämpfer, mit denen der Wildtrak X und der Tremor als derzeit einzige Ranger-Versionen serienmäßig ausgerüstet sind. Hinzu kommen Fahrer-Assistenzsysteme, die speziell für den Offroad-Einsatz konzipiert sind. Spezielle Design-Merkmale unterstreichen die robuste Charakteristik der beiden Newcomer auch optisch.



Als erste europäische Pickups überhaupt zeichnen sich Ranger Wildtrak X und Tremor durch den auf Wunsch lieferbaren einstellbaren Sportbügel aus. Er soll sich ideal für Gewerbetreibende eignen, die lange Gegenstände wie zum Beispiel Leitern oder Rohre transportieren möchten und zugleich die eigentliche Ladefläche für andere Fracht freihalten wollen.



Der Ranger Wildtrak X basiert auf der Modellversion Wildtrak - hat also serienmäßig eine Doppelkabine (4 Türen, 5 Sitzplätze), weist aber eine um 26 Millimeter höhere Bodenfreiheit sowie eine um 30 Millimeter breitere Spur auf. Dies kommt der Spurstabilität vor allem in unwegsamem Gelände zugute. Das überarbeitete Fahrwerk ruht serienmäßig auf High-Performance-Dämpfern von Bilstein. Sie liefern über den gesamten Federweg die optimale Dämpfungswirkung. Dies verbessert die Geländegängigkeit, ohne den Fahrkomfort auf befestigten Straßen zu beeinträchtigen.

Der Ranger Tremor basiert auf dem Ranger XLT - das heißt: auf der Modellvariante, die für harte Arbeitseinsätze ausgelegt ist. In der Tremor-Version hat der Pritschenwagen die gleichen Fahrwerks- und Technologie-Merkmale wie der Wildtrak X. Mit diesem teilt er sich auch den elektronisch gesteuerten intelligenten e-4WD-Allradantrieb - das Resultat ist ein robuster Pickup für Gewerbetreibende, der sich zuverlässig auch für Herausforderungen in rauem Gelände empfiehlt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1