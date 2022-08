400 Euro für eine kürzere Lieferzeit

Renault verkürzt die Wartezeit auf einen Neuwagen - allerdings gegen einen Aufpreis. Für 400 Euro mehr erhalten Privatkunden das Auto in 30 Tagen. Das Angebot umfasst dabei zum Start die stark nachgefragten Erfolgsmodelle Captur und Arkana.

Basis des Fast Track Angebotes bilden die jeweils meistnachgefragten Varianten Captur Techno Mild Hybrid 140 und Arkana R.S. Line Mild Hybrid 160 EDC.



Beim Captur umfasst das Angebot zusätzlich die in Deutschland erstmalig verfügbare Variante E-Tech 145 mit Vollhybrid-Motorisierung. Das Angebot wird bei beiden Modellen durch eine zusätzliche Serienausstattung, wie z.B. 18-Zoll-Leichtmetallräder, EASY LINK Navigationssystem mit 9,3-Zoll-Touchscreen, Sitzheizung und induktive Smartphone-Ladefläche, abgerundet.



Deutschlandweit verfügbare Fahrzeuge können im Handel in Echtzeit abgerufen und reserviert werden. Dabei ist jeweils die Auswahl zwischen drei Lackierungen möglich. Der Captur E-Tech 145 mit Vollhybrid-Motorisierung ist neben der Version Fast Track zusätzlich in der Version Techno erhältlich und wird dort zum identischen Listenpreis wie die Version Mild Hybrid 140 EDC angeboten.

