Elektro-SUV von Polestar

Kopenhagen. Elektrische Luxus-Geländewagen wie der BMW iX, das Mercedes EQS SUV, der Audi e-Tron und das Tesla Model S bekommen Konkurrenz aus Schweden und China. In Göteborg entwickelt und in Chengdu gebaut, will künftig der Polestar 3 in dieser Liga mitmischen. Der 4,90 Meter lange Fünfsitzer wurde jetzt in Kopenhagen enthüllt.

Er kann nach Angaben der elektrischen Volvo-Schwester ab sofort zu Preisen ab 89 900 Euro bestellt werden. Die ersten Auslieferungen hat Polestar aber frühestens für das letzte Quartal 2023 in Aussicht gestellt. Das SUV zeigt sich in einem kühlen nordischen Stil gezeichnet. Innen gibt es viele nachhaltige Materialien und reichlich Elektronik für die schrittweise Einführung des autonomen Fahrens.

Es wird den Polestar 3 zunächst als Allradler mit zwei Motoren geben. Sie kommen auf eine Systemleistung von 360 kW/490 PS und stellen bis zu 840 Nm bereit. Wer für 6600 Euro das Performance Pack mitbestellt, kann 380 kW/517 PS und 910 Nm abrufen. Dann beschleunigt der Wagen in 4,7 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht bis zu 210 km/h. Die Energie liefert ein Batteriepaket mit einer Betriebsspannung von 400 Volt und einer Kapazität von 111 kWh. Das soll 600 Kilometer Reichweite ermöglichen. Geladen wird mit 11 kW an der Wallbox oder bis zu 250 kW am Wechselstrom. tmn