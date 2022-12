Ein Mercedes-Maybach wie Haute Couture

"Haute Voiture" heißt das limitierte Sondermodell vom Mercedes-Maybach. Die Designer der Hyper-S-Klasse des Herstellers Mercedes-Benz haben sich von der Haute Couture aus der Welt der Mode inspirieren lassen. Erstmalig im Mai als Konzept vorgestellt, wurde das Design mit neuen Details weiterentwickelt und nun in Dubai vorgestellt.



Bei der limitierten Sonderedition handelt es sich um einen Mercedes-Maybach S 680. In Anlehnung an das Konzeptmodell Haute Voiture ist das Exterieur des Serienfahrzeugs durch eine exklusive Zweifarben-Lackierung gekennzeichnet: eine Kombination aus Nautikblau metallic im oberen und einem leichten, schimmernden Roseton im unteren Bereich sowie Felgen in Nautikblau metallic.



Die Farbtöne des Exterieurs werden durch die Verwendung von dunklem Nautikblau und Rosegoldtönen im Inneren des Fahrzeugs aufgegriffen, ergänzt durch Elemente in Kristallweiß und glänzendem Opalweiß. Ein von der Mode inspirierter Boucle-Stoff zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Modell. Der Stoff ist in Blau-, Beige-, Rosegold- und Goldtönen gehalten und findet sich als zusätzliches Detail auch in den Sitzbezügen und Kissen wieder.



Die Fußmatten sind aus Leinen und Mohair. Rosegoldfarbene Champagnerkelche fügen sich harmonisch in die gesamte Anmutung im geräumigen Fond ein, ebenso wie eine Haute-Voiture-Plakette in der Türverkleidung. Auch die blau getönten Lederbiesen in den Konsolen sind neu. Über den Preis hat Mercedes-Benz noch keine konkreten Angaben gemacht. Realistisch wäre ein Betrag zwischen 200.000 und 300.000 Euro.

