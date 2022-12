Mercedes S-Klasse AMG entfaltet über 800 PS

Seit gut einem halben Jahrhundert steigert die Firma AMG die Sportkondition der Mercedes-S-Klasse. Auch die aktuelle Oberklasse-Limousine aus Schwaben besitzt in der AMG-Version Boliden-Power. Der neue Mercedes AMG S 63 "E Performance" bildet mit AMG-Hybridtechnologie erneut eine Referenzgröße im Segment. Das Modell vereint den AMG 4,0-Liter-V8-Biturbomotor mit dem AMG-spezifischen Hybrid-Antriebsstrang und einer neuen Ausbaustufe der AMG High Performance Batterie (HPB).



Die neue HPB 150 basiert auf den direktgekühlten Batteriezellen der bekannten HPB 80. Der Energieinhalt steigt von 6,1 in der HPB 80 auf 13,1 kWh in der HPB 150. Die rein elektrische Reichweite erhöht sich dadurch auf 33 Kilometer. Der Fokus des Antriebsstrangs liegt jedoch weniger auf der elektrischen Reichweite, sondern auf sportlichen Performance.



Mit 590 kW/802 PS Systemleistung und 1.430 Nm Systemdrehmoment gelingt eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h binnen 3,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit: 290 km/h. Systeme wie das AMG-Fahrwerk "Ride Control+", die Wankstabilisierung "Active Ride Control" und die serienmäßige Hinterachslenkung bringen die hohe Fahrdynamik mit dem traditionellen S-Klasse-Komfort in Einklang.



Die besondere Power sieht man der Sport-Limousine auch an: Erstmals trägt eine S-Klasse Limousine die AMG-spezifische Kühlerverkleidung mit vertikalen Lamellen und einem großen Zentral-Stern. Anstelle der früheren Mercedes Stern-Kühlerfigur ist nun das AMG Wappen in Silberchrom/Schwarz platziert. Darüber hinaus prägt die Frontschürze im Jet-Wing-Design mit großen seitlichen Lufteinlässen und funktionalen Air Curtains die Frontansicht.



In der Seitenansicht fallen die bis zu 21-Zoll großen AMG Schmiederäder und die AMG-spezifischen Seitenschwellerverkleidungen auf. Am Heck finden sich charakteristische Design-Merkmale der 63er-Modelle wie die trapezförmigen, geriffelten Doppelendrohrblenden oder der breite Diffusor mit Längsfinnen.



Das Interieur verbindet die hochwertigen Ausstattungen der S-Klasse mit AMG-spezifischen Elementen. Die Sitze mit AMG spezieller Grafik und eigenständigem Nahtbild unterstreichen den edlen Auftritt. Exklusive Farben und verschiedene Leder Nappa Polster mit geprägtem AMG Wappen in den vorderen Kopfstützen betonen entweder die sportliche oder die luxuriöse Seite des S 63 "E Performance".



Das AMG-Performance-Lenkrad mit dem markanten Doppelspeichen-Design und den fugenlos integrierten Schaltflächen trägt ebenfalls zum markentypischen Auftritt bei. Die AMG Lenkradtasten überzeugen mit brillanten Displays und ihrer intuitiven Bedienlogik. Hierüber lassen sich wichtige Fahrfunktionen und alle Fahrprogramme ansteuern, ohne dabei die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Ebenso können die Rekuperationsstufen des Hybridantriebs über die Lenkradtasten angewählt werden.



Das MBUX-Infotainmentsystem beinhaltet verschiedene AMG- und Hybrid-spezifische Anzeigen und Funktionen. Dazu zählen die Darstellungen im Kombiinstrument, im Hochformat-Multimedia-Zentraldisplay in der Mittelkonsole und im optionalen Head-up-Display. Die Ansicht des Kombiinstruments sowie des Head-up-Displays lässt sich mit unterschiedlichen Anzeigestilen und individuell wählbaren Hauptansichten personalisieren.



Die Preisliste für die AMG-S-Klasse, die Mitte des Jahres 2023 auf den Markt kommen soll, ist noch nicht fertiggestellt. Branchenkenner rechnen mit einem Betrag um die 200.000 Euro.

