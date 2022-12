Neuer GT2 erweitert Mercedes-AMG-Kundensportprogramm

Mercedes-AMG baut sein Customer Racing Programm weiter konsequent aus: In der Saison 2023 kommt zur Flotte der GT3 und GT4 Fahrzeuge aus Affalterbach ein GT2-Modell hinzu als leistungsstärkstes homologierte Rennfahrzeug in der mittlerweile zwölfjährigen Geschichte des Kundensportprogramms.



Während der GT3 zunehmend von Profis pilotiert wird und der GT4 vorwiegend den Einstieg in die Welt des GT-Sports bildet, richtet sich der GT2 in erster Linie an die Zielgruppe der Gentleman Driver, die nicht jedes Wochenende Rennen fahren.



Mit 520 kW/707 PS liegt das neue Mitglied der Customer Racing Familie über GT3-Niveau - sowohl was die PS-Zahl angeht als auch bei der Höchstgeschwindigkeit. Als Kraftquelle dient der AMG 4,0-Liter-V8-Biturbomotor mit flacher Kurbelwelle. Die Kraftübertragung erfolgt über ein sequenzielles Sechsgang-Renngetriebe mit modifizierter Gangabstufung.



Außen ist mit der breiten Front mit den großen Kühllufteinlässen bis zum muskulösen Heck jedes Detail auf Performance ausgelegt. Die Carbon-Motorhaube besitzt eine große Abluftöffnung und in die Carbon-Kotflügel an der Vorderachse sind sogenannte Louvers integriert, die ebenfalls Einfluss auf die Aero-Performance nehmen.



Ein komplett neu entwickelter einstufige und vielfach verstellbare Heckflügel, der von einer markanten Schwanenhals-Aufnahme gehalten wird, soll wesentlich zum präzisen Handling beitragen. Wie bei den AMG Customer Racing-Fahrzeugen üblich, zeichnet sich auch die GT2-Variante durch verlässliche Fahrbarkeit aus. Somit können auch ungeübtere Fahrer schnell Vertrauen aufbauen.



Für optimalen Insassenschutz nutzt der Mercedes-AMG GT2 unter anderem rennsportspezifische Assistenzsysteme wie die vielfach einstellbare Traktionskontrolle oder das Motorsport-ABS der neuesten Generation. Der Fahrzeuginnenraum ist geschützt durch einen Stahl-Überrollkäfig, der mit dem Aluminium-Spaceframe verschraubt ist. Die Carbon-Fahrsicherheitszelle verfügt über einen Sechs-Punkt-Sicherheitsgurt und eine individualisierbare ergonomische Sitzschäumung. Sicherheitsnetze, eine Bergungsluke im Dach, ein Carbon-Sicherheitstank und eine leistungsstarke Motorsport-Feuerlöschanlage komplettieren die umfassende Sicherheitsausstattung des Mercedes-AMG GT2.



Das neue Fahrzeug wird in den kommenden Wochen noch weiter umfassend erprobt - unter anderem auf Rennstrecken der nächsten GT2 European Series Saison. Neben verschiedenen Testrennen ist auch eine Dauerlauf-Erprobung unter Rennbedingungen geplant.

