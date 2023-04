Durchblick im Schilder-Wald

Vor so manchem Schilder-Wald können Autofahrer schon mal den Überblick verlieren, insbesondere, wenn auch noch neue Verkehrszeichen hinzukommen, deren Bedeutung sich nicht automatisch erschließt. Mobilitätsexperten des Autoclubs Europa (ACE) erläutert die Bedeutung einiger neuer und oft missverstandene Schilder.



Theoretisch muss die Beschilderung so gestaltet sein, dass sie für Verkehrsteilnehmer mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit durch einen beiläufigen Blick deutlich erkennbar ist. Und Schilderkombinationen müssen so angeordnet sein, dass auch ein Ortsunkundiger Sinn und Tragweite der getroffenen Regelung ohne Weiteres erkennen kann.



In der Praxis begegnet dem ein oder anderen Autofahrenden dann aber doch immer wieder ein undurchsichtiges Schilder-Dickicht, dessen Bedeutung nicht auf den ersten Blick klar wird. Wer deswegen unbeabsichtigt Regelungen missachtet, kann mit Verweis auf die irreführende Beschilderung im Einzelfall seine Strafe mindern.



Häufig missverstandene Beschilderung:



- E-Scooter in der Einbahnstraße: Ist bei einer Einbahnstraße das Schild "Radverkehr frei" mit einem symbolischen Fahrrad angebracht, darf die Einbahnstraße sowohl von Rädern als auch von Scootern und E-Tretrollern befahren werden. Achtung: Diese Ausnahme gilt nur in Einbahnstraßen, an anderen Stellen braucht es nach wie vor das Zusatzzeichen "Elektrokleinstfahrzeuge frei".



- Tempolimit für alle: Die durch Verkehrszeichen angezeigten Tempolimits gelten immer für alle Verkehrsteilnehmenden. Entsprechend darf auch ein S-Pedelec in der 30er-Zone nicht schneller fahren.



- Geschwindigkeit nach Kreuzung: Viele gehen davon aus, dass ein Tempolimit nach einer Einmündung oder Kreuzung automatisch als aufgehoben gilt. Tatsächlich müssen Geschwindigkeitsbegrenzungen aber durch ein Verkehrszeichen explizit aufgehoben oder verändert werden.



Neue Verkehrsschilder und ihre Bedeutung:



- Carsharing: Das halbierte Auto mit vier Figuren kennzeichnet einen speziellen Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge. Verfügt das Auto über eine entsprechende Plakette, darf es auf ausgewiesenen Stellen abgestellt werden.



- Verschärftes Überholverbot: Eine Abwandlung des bekannten Verbotsschildes verweist jetzt extra auf ein Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen wie Rädern, E-Scootern und anderen Zweirädern durch mehrspurige Fahrzeuge wie Pkw der Lkw. Sie dürfen auch dann nicht überholt werden, wenn sie in Schrittgeschwindigkeit unterwegs sind und es einen Radweg gibt. Im roten Kreis mit rotem Auto befinden sich deswegen auf der rechten Seite ein Fahrrad und ein Motorrad. Häufig ist das Schild an Engstellen angebracht, um Unfälle zu vermeiden.



- Grünpfeil für Radfahrer: Den grünen Pfeil zum Abbiegen gibt es jetzt nicht mehr nur für Autofahrer, sondern auch für Radler. Bei einem Pfeil mit einem Fahrradsymbol dürfen diese auch bei einer roten Ampel unter Beachtung des Straßenverkehrs abbiegen. Wie beim Auto auch, muss aber zuvor kurz angehalten werden und Fußgänger dürfen nicht gefährdet werden.

