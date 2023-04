Die Hamburg Harley Days 2023

Harley-Davidson wird 120 - und feiert den runden Geburtstag natürlich auch in Hamburg! Vom 19. bis zum 21. Mai 2023 steigen die Hamburg Harley Days. Die Veranstaltung selbst feiert ebenfalls ein Jubiläum: Vor 20 Jahren fand anlässlich des 100. Geburtstags von Harley-Davidson erstmals eine Mega-Motorradfete in der Hansestadt statt.



Daher dürfen sich alle Fans der Marke auf einen ganz besonderen Event rund um den Großmarkt freuen. Hier entsteht ein riesiges Harley Village mit einer Vielzahl von Caterern sowie einem erweiterten Shoppingbereich mit zahlreichen Händlerständen, an denen Zubehör und Bekleidung angeboten wird. Im Village ist auch die 120 Years Exhibition von Harley-Davidson zu sehen, die Einblicke in zwölf Jahrzehnte der Motorradfertigung bietet.



Wo Harley-Davidson draufsteht, ist stets auch eine Riesenportion gute Musik drin: Im Herzen des Eventareals wird wieder eine große Main Stage errichtet, auf der täglich starke Bands amtlich abrocken. Am Freitagabend gehört die Bühne zunächst Bonfire, die zu den erfolgreichsten deutschen Hardrock-Formationen der letzten 40 Jahre zählen, bevor Nazareth auftritt, Hardrock-Urgesteine, die zu den international bekanntesten schottischen Bands zählen.



Auch der Samstag wartet mit einem vollen Programm auf. Zunächst entert die irische Sängerin und Gitarristin Grainne Duffy mit ihrem Power-Blues die Bühne, bevor das gefeierte Duo Knuckle Head aus Frankreich, das vom französischen "Rolling Stone"-Magazin als "Kings of the Dark Country" gefeiert wurde, den Headliner gibt.



Neben Musik bietet das Festival auch ein großes Spektrum an Aktivitäten rund um die Moto Culture - etwa die Custombike Show powered by Metzeler. Sie wird wie gewohnt vom lokalen Chapter der Harley Owners Group unterstützt. Die H.O.G. engagiert sich auch bei den geführten Touren und der großen Parade, die als Hommage an die Geschichte der amerikanischen Marke und ihren Bezug zu Hamburg vom amerikanischen Generalkonsul Jason Chue eröffnet wird.



Diesmal führt sie wieder über die Köhlbrandbrücke - Wahrzeichen und Kulturdenkmal der Hansestadt. Natürlich sind die neuesten Milwaukee Irons wie die Nightster Special und die 117er Breakout im Village zu sehen und selbstredend dürfen sie nach Herzenslust Probe gefahren werden.



Zu den zahlreichen Veranstaltungshighlights gehören unter anderem ein Riesenrad sowie die DOP-Stuntshows am Freitag und Samstag. Mobilitäts-Partner Ford zählt ebenso wie Harley-Davidson 120 Lenze und wird neben einem Offroad-Parcours auch die lebende Legende Mustang sowie die Modelle Ranger und Bronco auf den Event bringen.



Weitere Informationen und Tickets gibt's unter hamburgharleydays.de.

