DS 9 Preis-Leistungs-Sieger in der Oberklasse

Die große Limousine der französischen Edelmarke DS Automobiles, DS 9, behauptet ihren Platz im Oberklasse-Segment. Nun wählten Leser der "Auto Bild" im Rahmen des Wettbewerbs "Die besten Marken in allen Klassen" das Fahrzeug zum Preis-Leistungs-Sieger. Bei der jährlich durchgeführten Umfrage stellten sich 37 Marken dem Leser-Urteil.



"Der Sieg unserer noch vergleichsweise jungen Marke gegen die etablierten Mitbewerber, besonders die einheimischen, macht mich sehr stolz", sagt Niccolo Biagioli, Director Premium Brands Stellantis Deutschland. "Dass wir mit unserer eleganten Limousine DS 9 in der Wettbewerbskategorie Oberklasse Preis/Leistung gewonnen haben, zeigt die Akzeptanz unserer Marktstrategie bei den deutschen Kunden, die uns hiermit ein attraktives Angebot bescheinigen." Alle Fahrzeugmodelle von DS Automobiles böten eine ungewöhnlich umfangreiche Serienausstattung, hochwertige Materialien und ein eindrucksvolles Design.



Die Marke DS Automobiles wurde in Paris gegründet, der Hauptstadt von Luxus und Design, in der Eleganz zum Lifestyle gehört. Die Modelle der Marke, die zu den Premiummarken der Stellantis Gruppe gehört, vereinen Handwerkskunst mit moderner Technologie und Nachhaltigkeit. Flaggschiff der Modellpalette ist die Oberklasse-Limousine DS 9. Sie zeichnet sich unter anderem durch besonderen Komfort auch im Fond aus.



Die hochwertigen Materialien, wie beispielsweise das bayerische Nappaleder, die gravierten Metallelemente im charakteristischen Hufnagelmuster (Clous de Paris Guillochierung) oder die Perlenstickerei kennzeichnen die Exklusivität der Limousine. Dass dieser Luxus mit einer marktgerechten Preisgestaltung einhergeht, unterstreicht der bereits zweite Sieg in Folge für DS Automobiles beim Wettbewerb "Die besten Marken in allen Klassen". Die Preisliste für den DS 9 E-Tense 250 startet bei 58.910 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1