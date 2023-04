Abarth 500e: Sauber gebrüllt

In die Top-Version des vollelektrischen Abarth 500e haben die Turiner ein Soundsystem integriert, das die akustische Kraft eines Benzinmotors liefern kann. Ein speziellen Sounddesign-Team hat den im Segment der elektrischen Hot Hatch einzigartigen Soundgenerator in Zusammenarbeit mit den Stellantis Sound Design Studios entwickelt.



Das Sounddesign, seine Entwicklung und seine Integration wurden in der italienischen NVH-Abteilung (Noise Vibration and Harshness) von Stellantis durchgeführt. Deren Ingenieure haben vor einigen Jahren bereits mit Erfolg den Sound der historischen Record-Monza-Abgasanlage in die Gegenwart transferiert.



Das Projekt dauerte rund zwei Jahre. In mehr als 6.000 Stunden wurden Analysen durchgeführt und so für jede Phase des Fahrerlebnisses die perfekte Soundkulisse kreiert. Darüber hinaus befassten sich NVH-Spezialisten mit der Klangverbesserung und konzentrierten sich sowohl auf den kreativen als auch auf den technologischen Teil des Klangerzeugungsprozesses.



Sie arbeiteten an der Klang-Entwicklung sowie an den verschiedenen Schritten des Sound-Loopings, von der Softwareentwicklung bis zur Erstellung des Sounds selbst.

Um eine perfekte und möglichst originalgetreue Leistung zu erzielen, wurde der aktuelle Sound des Abarth-Benzinmotors in allen Phasen des Fahrerlebnisses aufgezeichnet - Beschleunigung, Verzögerung, Bremsen, schnelle Kurvenfahrt und vieles mehr. Darüber hinaus wurden spezifische Klangkalibrierungen durchgeführt.



Die Aufnahmen wurden im Anschluss sorgfältig mit speziellen technischen Tools und Prozessen analysiert, um alle charakteristischen Abarth-Frequenzen zu extrahieren. Dieser stellt im Wesentlichen die DNA von Abarth dar, mit dem Ziel, in einer virtuellen Matrix einen neuen Ton zu erzeugen. Die Matrix wurde offline im Studio und am statischen Auto durch verschiedene Wiederholungen und Konfigurationen getestet, um die perfekte Mischung der Ausgabe zu erreichen.



Insbesondere passt sich die Matrix dank Software an die verschiedenen Komponenten des aufgenommenen Klangs an, um das beste Ergebnis für den Fahrer zu erzielen. Weitere Sounds wurden auf die Matrix gelegt, um den historischen Sound von Abarth mit der Idee von Zukunft zu verbinden, die der neue Abarth 500e verströmt.



Ein wichtiger Punkt war, den Soundgenerator sorgfältig auszubalancieren, um dem Fahrer auch bei hohen Geschwindigkeiten ein möglichst angenehmes Fahrerlebnis zu bieten, die gesetzlichen Vorschriften für Lärm einzuhalten und einen realistischen Klang zu gewährleisten. Tatsächlich ist die Intensität des Soundgenerators proportional zur Geschwindigkeit, mit der das Auto gefahren wird, dabei wird der Sound durch den äußeren hinteren Lautsprecher verarbeitet.



Das Abarth-Gebrüll des Soundgenerators kann vom Fahrer über die Cluster-Einstellungen beim Fahrzeugstart ein- und ausgeschaltet werden.

