Doppelsieg für den Cupra Formentor

Der Cupra Formentor holte bei der Wahl zu den "Sportscars des Jahres 2022" des Fachmagazins "Auto Bild" gleich zwei Siege. In der Kategorie "SUV (Serie)" wählten ihn die Leser sowohl zum Import- als auch zum Gesamtsieger. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Cupra Formentor bei der Wahl mit einem ersten Platz erfolgreich abgeschnitten.



"Auto Bild" stellt einmal im Jahr die von der Redaktion getesteten Autos zur Wahl. In diesem Jahr konnten die Leser über 116 sportliche Modelle in zehn Kategorien abstimmen. Der Cupra Formentor musste sich im größten Segment gegen 24 weitere SUVs behaupten. Trotz der starken und zahlreichen Konkurrenz feierte der Crossover-SUV in der Kategorie einen Doppelsieg.



Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Cupra Formentor den Titel als bester Import-SUV gesichert. "Der erneute Erfolg zeigt uns, dass die Begeisterung für den Cupra Formentor nach wie vor ungebrochen ist. Es ist das erste eigenständige Modell der Marke. Wir haben unseren ganzen Spirit, unsere ganze Passion für die Marke in dessen Entwicklung einfließen lassen," betont sagt Bernhard Bauer, Geschäftsführer der Seat Deutschland GmbH.



Der erstmals im Herbst 2020 erhältliche Crossover-SUV wurde weltweit 97.600 mal ausgeliefert und macht damit 63,8 Prozent aller Auslieferungen der Marke Cupra aus.

Das Modell ist mit einer großen Bandbreite an Verbrennungsmotoren und e-Hybrid- Antrieben erhältlich.



Besonders sportlich tritt der auf 7.000 Exemplare limitierte Cupra Formentor VZ5 auf. Das Sondermodell erhielt dank des verbauten Fünfzylindermotors eine Leistungssteigerung auf 287 kW (390 PS). Damit schafft der Crossover-SUV den Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 4,2 Sekunden. Eine Leistung, mit der sich der Cupra Formentor den Titel bei den "Sportscars des Jahres" verdient hat.

