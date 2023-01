Der neue DS 7 und die Kunst des Reisens

Zum Marktstart des neuen DS 7 fährt die Pariser Marke DS Automobiles eine TV-Kampagne. Zunächst können sich Fernsehzuschauer im Rahmen des Werbefilms mit dem Titel "Wegweisende Raffinesse" einen ersten Eindruck vom neuen SUV verschaffen. Begleitet wird der Spot von digitalen Werbemaßnahmen.



Los geht es mit einer TV-Spot, bei der die Kunst des Reisens ("L'Art du Voyage") im Mittelpunkt steht. Das Filmchen richtet sich an luxusorientierte Abenteurer, die auf der Suche nach dem Besonderen sind, die Welt bereisen und jeden Moment ihrer Reise in vollen Zügen genießen wollen. Dabei werden die Raffinessen des Modells und künstlerische sowie kulturelle Aspekte pfiffig miteinander kombiniert, um den französischen Lebensstil und eine andere Art, das Leben zu schätzen, darzustellen.



Im Spot scheint das Modell wie ein Pinsel über die noch leeren Seiten eines Reisetagebuchs zu gleiten. Die Eindrücke nehmen allmählich Gestalt an, bis das Fahrzeug schließlich vor der Pyramide des Louvre zum Stehen kommt. Auf seiner Reise zeichnet der neue DS 7 die Umrisse eines zarten Aquarells, das aus Wasser und verschiedenen Farbschattierungen besteht. Botschaft: Der neue DS 7 verkörpert die Pariser Kunst des Reisens.



Der unterlegte Soundtrack greift die Noten des "Marche des Rois" auf, ein Lied aus der Provence, das die Reise der Heiligen Drei Könige beschreibt. Das Thema wurde unter anderem von Georges Bizet für "L'Arlésienne" ("Das Mädchen aus Arles") adaptiert. Die Melodie wurden nun neu orchestriert, um die Reise des neuen DS 7 zu begleiten.

