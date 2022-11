Yamaha Tenere 700 und Tenere 700 Rally Edition 2023

Die Yamaha Tenere 700 hat seit der Markteinführung 2019 europaweit über 40.000 Käufer gefunden. Ab 2023 sind die Modelle Tenere 700 und Tenere 700 Rally Edition am Start. Sie warten mit einer Reihe von Premium-Upgrades auf, mit denen sie schon von Haus aus noch besser für den Einsatz in schwierigem Gelände geeignet sind, so der Hersteller.



Das Potenzial dieser Modellreihe wird durch den Einsatz bei Offroad-Veranstaltungen und extremen Reisen deutlich. So vertrauen auf die Tenere beispielsweise der Weltreisende Nick Sanders und Pol Tarres, der als erster Fahrer das Erzbergrodeo mit einem Zweizylinder bezwang und gemeinsam mit Alessandro Botturi beim Africa Eco Race an den Start ging.



Beide neuen Modelle sind mit einem neuen 5 Zoll TFT-Display ausgestattet. Dieses Cockpit bietet die Auswahl zwischen zwei Anzeigemodi, um unterschiedlichen Fahrsituationen gerecht zu werden. Im Displaymodus "Explorer" ist die Drehzahlskala vergrößert dargestellt, um sie bei Geländefahrten immer im Blick zu haben. Der Displaymodus "Street" ist eine eher traditionelle Darstellung mit analog-gestalteten Rundinstrumenten.



Die 2023er Tenere Modelle sind mit einer Communication Control Unit (CCU) ausgestattet und bieten Smartphone-Konnektivität. Dazu muss das Smartphone des Fahrers zunächst über die kostenlose MyRide App von Yamaha per Bluetooth mit dem Motorrad verbunden werden. Sobald der Besitzer sein Smartphone gekoppelt hat, kann er auf dem neuen 5 Zoll TFT-Display Benachrichtigungen über eingehende Anrufe, E-Mails und Textnachrichten sehen und über die App wichtige Parameter des Motorrads abrufen.



Da auch der beste Fahrer im Gelände mal den Grip verlieren kann, wurde der

Vorderradbremshebel so umgestaltet, dass er einen Umfaller des Motorrads unbeschadet überstehen soll. Zu den weiteren Upgrades gehören LED-Blinker sowie eine neue USB-Buchse anstelle der bisherigen 12 V-Buchse.



Die Tenere 700 wird 2023 in den neuen Farben Icon Blue und Tech Kamo erhältlich sein. Die Tenere 700 Rally Edition gibt es weiterhin in Heritage White. Verfügbar ist die Tenere 700 voraussichtlich ab Februar 2023, die Tenere 700 Rally Edition

folgt im März 2023.

