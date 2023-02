CMT 2023: Knaus präsentiert Neuheiten

Die Knaus Tabbert AG präsentierte auf der CMT-Pressekonferenz viel beachtete Highlights: Die neuen Weinsberg Reisemobile CaraLoft und CaraSuite, sowie den neuen Knaus Tourer CUV auf Volkswagen-Basis T 6.1. Über Preise und Auszeichnungen durfte das Unternehmen sich freuen.



Beim European Innovation Award gewann der Tourer CUV das "Gesamtkonzept Van" für sein innovatives Hubdach und der neue Caravan Azur die Kategorie "Technik und Konnektivität" mit dem selbstheilenden FibreFrame sowie dem LED-Lichtkonzept mit dynamischer Signatur. Bei "Reisemobil des Jahres 2023" der Fachzeitschrift Promobil holte sich der kompakte Van TI Platz eins in der Kategorie "Teilintegrierte bis 70.000 Euro".



Das Magazin Caravaning kürt die beliebtesten Wohnwagen zum "Caravan des Jahres" und als erster serienmäßig Gasfreier Wohnwagen von Knaus sichert sich der Sport E.Power Selection den zweiten Platz in der Kategorie "Untere Mittelklasse".



Knaus definiert mit dem Tourer CUV die Klasse der Caravaning Utility Vehicle völlig neu. Ist das variable Dach "eingefahren", ist er so wendig und kompakt wie die "Urban-Class". Weniger Luftwiderstand senkt den Verbrauch und nur 2,30 Meter Höhe erlaubt auch das Befahren mancher Garagen. Im Stand entstehen elektrisch volle 1,90 Meter Stehhöhe.



Bei 5,90 Metern Gesamtlänge bietet der 500 MQ bis zu vier Schlafplätze, eine vollwertige Küche mit Zweiflammkocher, Spüle, 90-Liter-Kompressor-Kühlschrank und ein Raumbad. Dessen Duschkabine ist an das Hubdach gekoppelt: "Eingefahren" ist die Oberseite Teil der Bettkonstruktion und in der oberen Position ergibt sich unter der Brause Stehhöhe.



Die großzügige Heckgarage fasst 150 Kilogramm und ist über zwei 1,10 Meter hohe Türen gut zu nutzen. Aus der Fünf-Kilo-Flasche im Gaskasten wird nur der Zweiflammkocher versorgt - geheizt wird per Dieselheizung Combi 4, die im Heckbereich verbaut ist. Basis des Tourer CUV - den es auch als 500 LT mit Vis-a-Vis-Sitzgruppe gibt - ist der VW 6.1, mit 110 PS in der Einstiegsmotorisierung und serienmäßigem Sechsgang-Schaltgetriebe. Optional sind jedoch auch stärkere Motorisierungen sowie ein Siebenstufen-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich.



Jeweils eine 70 x 50 Zentimeter große Dachhaube über dem Querbett hinten und dem Slide-Bett vorn lässt Luft und Licht ins Fahrzeug. Dazu kommen eine seitliche Markise und am Knaus-typischen Fold-Xpand-Heck der integrierte, markante Rückleuchtenträger. Aktuelle Sicherheits-Systeme sind Notbremsassistent, abstandsgeregelter Tempomat, Müdigkeitserkennung und Multikollisionsbremse. Das Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung schont zudem die Umwelt.



Die Weinsberg-Modelle CaraLoft und CaraSuite sind nun auch auf Basis des Ford Transit verfügbar. Beide Teilintegrierten bieten Bordcomputer, Tempomat, Klimaanlage, Zentralverriegelung und DAB-Radio mit Freisprecheinrichtung. Der 2.0-Liter-Eco-Blue-Diesel leistet 96 kW/130 PS und treibt die 16-Zoll-Vorderräder über ein Sechsgang-Handschaltgetriebe an. Auf Wunsch ist auch ein 114 kW/155-PS starker Antrieb mit Sechsstufen-Automatik erhältlich. ESP inklusive Seitenwindassistent, Traktionskontrolle und Hillholder-Funktion werden optional durch kamerabasierte Notbremse, Fahrspurassistent mit Müdigkeitserkennung und automatisches Fernlicht ergänzt.



Als 650 MF hat der knapp unter sieben Meter lange CaraLoft hinten rechts ein französisches Bett und das vollwertige Badezimmer ist direkt daneben im Heck angeordnet. Wesentlicher Unterschied beim CaraSuit ist das zusätzliche Hubbett über der Dinette. Zwei Grundrisse stehen als 6,99 Meter-Modell 650 MEG oder als 7,42 Meter langer 700 MEG zur Wahl. Beide Versionen verfügen neben dem mittigen Doppel-Hubbett über einzelne Längsbetten im Heck und sind von außen an der markanten "Welle" im Dach erkennbar. Im Küchenbereich ist die klappbare Arbeitsplattenerweiterung nun ohne Ebenenversatz "stufenlos" nutzbar und der neue Zweiflammkocher ist mit der Spüle aus "einem Guss" gefertigt.



Karl Seiler / mid

