Opel Enjoy Sondermodelle - Kleine Preise, große Ausstattung

Ein emotionales Design und Top-Technologien, die man sich leisten kann, dafür will Opel mit seinen Modellen stehen. Diesen Anspruch unterstreicht der Hersteller einmal mehr mit den neuen Enjoy-Sondermodellen vom Mokka, Crossland, Astra und Grandland.



Der neue Opel Mokka Enjoy ist ab 23.190 Euro bestellbar und verfügt über serienmäßige 16-Zoll-Leichtmetallrädern im 5 Doppelspeichen-Design. Standardmäßig sorgen LED-Scheinwerfer für gute Sichtverhältnisse nach vorne; am Heck kommen Rückleuchten ebenfalls mit LED-Technologie zum Einsatz.



Die Sicherheit erhöht ein bereits im Einstiegs-Sondermodell breites Portfolio an Assistenzsystemen, das vom Frontkollisionswarner mit automatischer City-Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung bis zu Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung reicht. Der intelligente Geschwindigkeitsregler und -begrenzer ist ebenfalls mit an Bord.



Für Unterhaltung während der Fahrt sorgt das Radio BT mit Sieben-Zoll-Farbtouchscreen und volldigitalem Fahrerinfodisplay. Den Vortrieb übernimmt der 74 kW/100 PS starke 1.2 Direct Injection Turbo mit Sechsgang-Schaltgetriebe.



Der Opel Crossland Enjoy bietet ab 24.380 Euro ebenfalls LED-Scheinwerfer, 16-Zoll-Designräder und als Sicherheitstechnologien unter anderem Spurassistent und Verkehrsschilderkennung serienmäßig. Auch hier sorgt das mit dem Apple CarPlay und Android Auto kompatiblen Multimedia Radio und seinem sieben Zoll großen Farbtouchscreen für Unterhaltung.



Der Opel Astra verfügt in der ab 25.510 Euro erhältlichen Enjoy-Variante genauso wie der Opel Grandland Enjoy (ab 30.980 Euro) über Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Geschwindigkeitszeichen- und Müdigkeitserkennung. Darüber hinaus macht der Astra Enjoy das Rangieren mit einem serienmäßigen Parkpilot für Front und Heck noch einfacher.



Um auch lange Fahrten unterhaltsamer und individueller zu gestalten, sind sowohl im Kompaktklasse-Bestseller Astra wie auch im Top-SUV Grandland Multimedia-Infotainment-Systeme an Bord, die sich per Farbtouchscreen - im Astra mit Zehn-Zoll-Bildschirm - sowie per Sprachsteuerung via Apple CarPlay und Android Auto gekoppelte Smartphones bedienen lassen.



Auch beim neuen Astra und Grandland als Sondermodell Enjoy unterstreichen Leichtmetallräder in Fünf- Doppelspeichen-Optik das Outfit, beim Astra in 16- und beim Grandland in 17-Zoll-Ausführung. Zudem sorgen LED-Scheinwerfer sowie LED-Rückleuchten für gute Sichtverhältnisse und Sichtbarkeit. .

