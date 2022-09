Sondermodell Citroen Berlingo 2CV Fourgonnette

Citroen ist immer für eine Überraschung gut: das Sondermodell Berlingo 2CV Fourgonnette ist eine moderne "Lifestyle"-Interpretation, in Anlehnung an den legendären 2CV AU, der 1951 auf den Markt kam und sich seinerzeit mit fast 1.247.000 verkauften Einheiten als äußerst erfolgreich erwies.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Bestseller Berlingo von Caselani neu aufgelegt wurde, inspiriert vom legendären 2CV Fourgonnette, der sowohl in der Geschichte von Citroen als auch in der Automobilbranche seine Spuren hinterlassen hat. In den Ateliers des Karosseriebauers Caselani wurde mit dem Design begonnen und wir haben dann Hand in Hand zusammengearbeitet", sagt Citroen-Designchef Pierre Leclercq.



Was den speziellen Fall des Berlingo-Umbaus betrifft, so handelt es sich um eine Neuinterpretation, die auf dem Erfolg eines legendären Vans und dem Erfolg des Berlingo Nutzfahrzeugs selbst basiert, einem wichtigen Akteur in seinem Segment in Europa seit seiner Einführung im Jahr 1996. Alle drei Berlingo Nutzfahrzeug Generationen wurden seit 1996 mehr als 1,8 Millionen Mal verkauft.



Caselani vertraute das Design für den Berlingo 2CV Fourgonnette David Obendorfer an, der bereits 2017 den Typ H auf Basis des Citroen Jumper und 2020 den neuen Typ HG für Jumpy/SpaceTourer entworfen hat.



Die Frontpartie des Berlingo wurde komplett überarbeitet und zeigt die Merkmale, die für den alten 2CV aus vergangenen Tagen so charakteristisch waren. Kühlergrill, Stoßstange und Radkästen wurden durch neue Glasfaserkomponenten ersetzt, die an den Rahmen angepasst sind, der Clips und Bolzen zu ihrer Befestigung integriert. Alle diese Komponenten werden in den Werkstätten von Caselani in der Lombardei, Norditalien, zusammengebaut.

