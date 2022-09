Hankook mit Rennreifen iON race bei der Formel E

Die Formel E bekommt prominente Unterstützung. Ab der kommenden Saison ist Hankook neuer und exklusiver Technik-Partner und Reifen-Lieferant der ABB FIA Formula E World Championship. Im Rahmen einer Veranstaltung in den Swarovski Kristallwelten in Österreich präsentierte der Premium Reifenhersteller Hankook Gästen und Vertretern der Formel E sowie der internationalen Presse offiziell den neu entwickelten Hankook iON race.



Der neue Reifen wurde in enger Zusammenarbeit mit der Rennserie entwickelt und trägt insbesondere dem Nachhaltigkeitsanspruch der Formel E und der Zukunft der E-Mobilität Rechnung. Rund 30 Prozent des neuen, für die Formel-E-Renner der dritten Generation maßgeschneiderten Pneus, bestehen aus nachhaltigen Materialien.

Für die Teams gibt es aktuell eine Reifenvariante, die sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen genutzt wird, um somit weitere Ressourcen zu schonen. Nach den jeweiligen Rennwochenenden werden alle Reifensätze von Hankook komplett recycelt, so der Hersteller.



Motorsport-Fans werden die Hankook Reifen zum ersten Mal unter Rennbedingungen beim Mexico City E-Prix am 14. Januar 2023 sehen. 40.000 Zuschauer werden auf den Rängen für das erste Rennen der neuen Generation 3 erwartet.



Weitere Informationen über das Engagement des Unternehmens in der Formel E gibt es auf der neu eingerichteten Hankook-Motorsport-Website unter www.hankook-motorsports.com



Sooil Lee, President & CEO of Hankook Tire & Technology: "Vor gut zwei Jahren haben wir uns als Unternehmen Hankook dazu entschieden, bei der wohl progressivsten, modernsten und nachhaltigsten Rennserie der Welt, ab der Saison 2023 offizieller Technik-Partner und Reifen-Lieferant zu werden. Die Philosophie der Marke Hankook und unsere strategische Ausrichtung für eine immer nachhaltigere Zukunft entspricht auch dem Geist und der DNA der Formel E. Gemeinsam werden wir in den kommenden Jahren die Entwicklung des modernen Motorsports voranbringen und maßgeblich beeinflussen."



Insbesondere Endverbraucher sollen von der Entwicklung des neuen Hankook Rennreifens für die Formel E Weltmeisterschaft profitieren. Denn der Premium-Reifenhersteller bietet mit seiner neuen iON-Produktfamilie Profile - sowohl Sommer- (Hankook iON evo) als auch Winter- (Hankook iON Winter) Reifen - für die ressourcen-schonende Mobilität moderner Premium-Elektrofahrzeuge. Ein deutlich reduzierter Rollwiderstand für erhöhte Reichweite, hohe Traktion auch bei nassen Straßen, sehr gute Bremsleistung und eine hohe Belastbarkeit spiegeln dabei die Anforderungen von Elektroautos an deren Bereifung in besonderem Maße wider.



Jutta Bernhard / mid

