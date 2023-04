Bildband „Taxi Drivers. Written In Their Faces“

Taxifahrer in drei Metropolen auf drei Kontinenten bilden die Kulisse für den Fotobildband "Taxi Drivers. Written In Their Faces" von Klaus Maria Einwanger.



Taxifahren in diesen Städten verbinden wir mit ikonischen Fahrzeugen, den Yellow Cabs in New York City, den schwarzen Londoner Limousinen und den glänzend polierten Tokioter Taxis. Genau diese taxifahrenden Menschen mit ihren Geschichten inspirierten den international bekannten Fotografen Klaus Maria Einwanger.



Kontraststark zeigen die authentischen Porträts der Fahrer mit den legendären Ortskenntnissen die unterschiedlich zerstörerisch wirkenden Entwicklungen - Stichwort Ride-Sharing-Apps wie Uber.



Einwangers Bildband dokumentiert den schleichenden Werteverfall visuell, in der ihm eigenen Bildsprache fotografiert mit einer Leica. Die porträtierten Gesichter erzählen von begrabenen Hoffnungen und verlorenen Schlachten, aber auch vom Kampfgeist und kreativem Protest.



Die täglichen Existenzsorgen der New Yorker, die Unerschrockenheit der Londoner und der distinguierte Stolz der Tokioer Fahrer bilden den Spannungsraum von Taxi Drivers. Written In Their Faces - eine ästhetische und kosmopolitische Entdeckung. Seine Hommage an die Taxifahrer dieser Welt ist sowohl persönlich als auch universell - und, wie er gerne betont, "ihnen ins Gesicht geschrieben".



Beiträge von Almut Hüfler, Ute Lemper, Martin Walker, Bobbie van der List und Christoph Kappes ergänzen die hochwertige, englischsprachige Publikation mit deutschsprachigem Booklet.



Mehr Infos: https://www.taxi-drivers-book.com/

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1