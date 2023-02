Alpine A110 siegt bei „Best Cars 2023“

Bereits zum fünften Mal gewinnt die Alpine A110 die Auszeichnung "Best Car" in der Kategorie Sportwagen G (Importwertung) und verteidigt damit ihren Titel. Bei der 47. Auflage der Leserwahl der Zeitschrift "auto, motor und sport" konnten die Teilnehmenden aus 422 Modellen ihre Favoriten für das Jahr 2023 in dreizehn verschiedenen Fahrzeugkategorien wählen.



2022 verkaufte die Sportwagenmarke weltweit 3.546 Fahrzeuge, 33 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. In Deutschland stieg der Absatz um 42 Prozent. Auch für 2023 hält Alpine an seinen internationalen Expansionszielen fest und plant im Rahmen des Renaulution Strategieplans, den Absatz über die französischen Grenzen hinaus weiter auszubauen. Hierfür wird die Zukunft der Marke mit einem vollelektrischen Modell und immer größeren Ambitionen für globales Wachstum vorbereitet.

