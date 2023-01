Autoschrauber haben Hochsaison

Deutschland ist ein Schrauberland. Knapp jeder zweite Autobesitzer in Deutschland führt nach eigenen Angaben handwerkliche Tätigkeiten am Auto selbst durch. Das ergab eine Umfrage im Auftrag von mobile.de.



48,4 Prozent der Selbstschrauber möchten sich vor allem den Weg zur Werkstatt sparen. Weitere Motivationsfaktoren für Hobby-Kfz-Meister sind der Spaß am Schrauben (39,6 Prozent) sowie die Möglichkeit, spezielle eigene Wünsche umzusetzen (12 Prozent). Vor allem aber spielen monetäre Aspekte eine Rolle: Zwei von drei "Schraubern" (69,3 Prozent) wollen mit den Eigenarbeiten an ihrem Auto in erster Linie Geld sparen. Zudem geben 32 Prozent der Fahrzeugbesitzer an, sich im Zuge steigender Lebenshaltungskosten vermehrt mit dem Thema "Selbstbau und Optimierung" am eigenen Auto beschäftigt zu haben.



Verglichen mit einer Umfrage von mobile.de aus dem Vorjahr stieg der Anteil der Selbstbauer deutschlandweit um 7,3 Prozent (38,4 Prozent in 2021). Die Schwerpunkte der Tätigkeiten blieben zwar unverändert, jedoch trauen sich mehr Menschen als zuvor Arbeiten wie Politur oder den Wechsel von Batterien, Relais oder Sicherungen zu:



1. Reifenwechsel (62 Prozent - wie 2021)

2. Batteriewechsel (50 Prozent - plus 8,1 Prozent)

3. Polituren (44,6 Prozent - plus 1,4 Prozent)

4. Wechsel von Relais und Sicherungen (36,8 Prozent - plus 6,3 Prozent)

5. Ölwechsel (34,4 Prozent - wie 2021)



Elektronische Arbeiten, wie der Einbau von Radio und Lautsprechern, sind für mehr als jeden Vierten kein Problem (29,2 Prozent). An den Wechsel von Bremsbelägen oder ähnlicher Verschleißteile wagen sich immerhin 21,2 Prozent der "Schrauber". Mehr als zwei Drittel (70,6 Prozent) der Autobauer sind mit den Ergebnissen ihrer Arbeit zufrieden, lediglich 15,1 Prozent lassen professionell nachbessern.



Auch im Jahr 2022 bleibt die Schrauberei am eigenen Fahrzeug offenbar eher Männersache. Mehr als die Hälfte der Männer (61,7 Prozent) tüftelt selbst, bei den Frauen sind es hingegen nur 30,4 Prozent. Der Anteil der "Schrauberinnen", die selbst Hand am eigenen Auto anlegen, ist im Jahresvergleich um 6,5 Prozent gestiegen, während es bei den Männern ein Plus von 9,1 Prozent ist.

