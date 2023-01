Autofarben in Deutschland: Grau / Silber Spitzenreiter

Auch für das Jahr 2022 gilt: Mehr als drei Viertel (77,3 Prozent) der Käufer in Deutschland entscheidet sich für die Farben Grau / Silber, Schwarz oder Weiß. Dies zeigt eine Auswertung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), die auf aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) basiert. Berücksichtigt sind alle Pkw-Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis November 2022.



Die beliebteste Pkw-Farbe ist weiterhin Grau / Silber: Fast jeder Dritte von zehn Käufern entscheidet sich hierfür (30,8 Prozent). Damit liegt Grau / Silber seit 2015 ununterbrochen auf Platz eins. Und eine Trendumkehr ist nicht in Sicht: Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum konnte Grau / Silber seinen Anteil sogar nochmals um 0,9 Prozentpunkte ausbauen.



Auf Platz zwei liegt Schwarz, für das sich gut jeder Vierte entschied (26,3 Prozent). Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum baute Schwarz seinen Anteil mit einem Plus von 1,7 Prozentpunkten sogar am deutlichsten aus. Unter den drei beliebtesten Farben musste lediglich Weiß auf Rang drei einen Beliebtheitsdämpfer hinnehmen: Der Anteil sank um 1,2 Prozentpunkte auf 20,2 Prozent. Gerade aber Weiß zeigt, wie sich die Beliebtheit von Pkw-Farben im Laufe der Jahre verändern kann: Noch 2006 entschieden sich gerade einmal 1,6 Prozent der Käuferinnen und Käufer für einen weißen Pkw.



Bei den bunten Farben setzt sich der Trend zu Grün, der sich bereits im vergangenen Jahr abzeichnete, fort. So belegt Grün wie im Vorjahr den dritten Platz unter den bunten Farben. Zwar macht Grün lediglich 2,2 Prozent der Neuzulassungen aus (Plus 0,5 Prozentpunkte), der Blick auf die absoluten Zahlen zeigt jedoch einen Anstieg um 25,7 Prozent - den höchsten unter allen Pkw-Farben.



Blau ist weiterhin die beliebteste bunte Farbe. Für Blau entscheidet sich mit 9,9 Prozent knapp jeder zehnte Autofahrer. Das sind 0,6 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Hinter Blau rangiert auf Platz 2 der bunten Farben mit 5,8 Prozent Rot, das 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr einbüßte.



Seltenheitswert haben Orange (1,1 Prozent; keine Veränderung zum Vorjahr), Gelb (0,9 Prozent, minus 0,1 Prozentpunkte) sowie Braun (0,7 Prozent; keine Veränderung zum Vorjahr), für das sich vor zehn Jahren, 2012, immerhin noch rund sieben Prozent entschieden haben.



Gerade einmal einer von 1.000 Autofahrenden wählte für seinen Pkw die Farbe Lila / Violett (0,1 Prozent). Im Jahr 2012 hatte der Anteil immerhin noch bei 0,6 Prozent gelegen, konnte sich aber seitdem nicht mehr steigern.



Viele Pkw-Käufer denken bei ihrer Farbentscheidung mutmaßlich bereits an den Wiederverkauf in einigen Jahren und rechnen sich den besten Wert bei einer aktuell sehr beliebten Farbe aus, also Schwarz, Weiß und Grau / Silber. Damit unterliegt die Farbwahl einem sich selbst verstärkenden Effekt. Man darf gespannt sein, was das Jahr 2023 bringt.

