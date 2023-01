Autohero: Toyota belegt gesamte Top 3 gebrauchter Hybride

Der Kauf von Gebrauchtwagen im Internet ist ein wachsender Trend, so auch der Kauf von Hybrid-Autos. Autohero, Online-Shop für Gebrauchtwagen, präsentiert die Top 3 der gebrauchten Hybrid-Fahrzeuge des Jahres 2022 in Deutschland und gibt bekannt, in welchem Bundesland dieser Fahrzeugtyp am häufigsten gekauft wurde.



Bereits seit 15 Jahren setzt Toyota auf Hybridtechnologie und gilt als einer der Pioniere in diesem Bereich. 2022 konnte der japanische Hersteller die Deutschen auch im Gebrauchtwagenbereich mit seinen Hybrid-Fahrzeugen überzeugen und belegt 2022 die gesamte Top 3.



Insgesamt entschieden sich mehr als vier von zehn aller Autohero-Hybridkäufer für ein Modell aus dem Hause Toyota. Am häufigsten wählten die Autohero-Kunden den Hybriden-Kleinwagen Yaris, der mit mehr als zwölf Prozent auf Platz eins der beliebtesten gebrauchten Hybride landet. Der praktische Stadtwagen überzeugt durch sein kompaktes Fahrwerk, Leistung und Effizienz.



Der Crossover SUV C-HR aus dem Haus Toyota landet auf dem Silberpodest mit knapp zehn Prozent: Eine beliebte Wahl für den urbanen Raum, dank reaktionsschneller Beschleunigung, hoher Effizienz und Sparsamkeit beim Kraftstoffverbrauch - auch im Stadtverkehr.



Der Hybrid-SUV RAV 4 landet mit mehr als fünf Prozent auf dem dritten Platz der am häufigsten gekauften Hybridfahrzeuge und überzeugt durch Komfort, hohe Reichweiten und niedrige Emissionen.



Das beliebteste deutsche gebrauchte Hybrid-Auto stammt aus Wolfsburg: Der VW Golf GTE schafft es 2022 jedoch nur auf Platz fünf der meistverkauften gebrauchten Hybrid-Fahrzeuge bei Autohero. Insgesamt machten die deutschen Hersteller im Hybrid-Segment mehr als 28 Prozent aller Verkäufe bei Autohero 2022 aus.



Die Nachfrage nach Automobilen mit alternativen Antriebsformen ist ein deutschlandweiter Trend. 2022 verkaufte Autohero einen Großteil seiner Hybride in den süddeutschen Raum, mit insgesamt knapp 30 Prozent. Das kaufkräftigste Bundesland ist jedoch Nordrhein-Westfalen (21 Prozent), gefolgt von Bayern mit mehr als 15 Prozent und Baden-Württemberg mit gut 14 Prozent aller Autohero Hybrid-Verkäufe in Deutschland.

