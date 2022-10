Aral kooperiert verstärkt mit Rewe

Bis Ende 2024 werden deutschlandweit bei 180 Rewe Supermärkten Aral pulse Schnellladesäulen installiert, teilen die beiden Unternehmen mit. Damit bietet sich den Kunden die Möglichkeit, die Einkaufszeit auch zum Laden zu verwenden.



Geplant sind mindestens zwei Schnellladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten pro Rewe-Parkplatz. Die neuen 150-kW-Ladesäulen können binnen zehn Minuten Strom für eine Reichweite von bis zu 150 km liefern, die entsprechende Akku-Technik vorausgesetzt.



Egal, ob während des Fußballtrainings der Kinder oder auf dem Rückweg von der Spätschicht: Wenn es schnell gehen soll, ist Effizienz ein kostbares Gut. Durch die Zusammenarbeit mit Aral pulse, größter Anbieter von öffentlich zugänglichen ultraschnellen Ladestationen in Deutschland, könnten bis Ende des Jahres 2024 mindestens 720 Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 54.000 kW installiert werden. Damit wird Aral zu einem der wichtigsten E-Mobilitätspartner von Rewe in Deutschland.



Die erste Ladesäule soll im vierten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden.

Alexander Junge, Aral Vorstand für E-Mobilität, sagte: "Partnerschaften wie diese sind genau das, was wir brauchen, um unser Angebot an E-Ladesäulen schnell auszubauen. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden schnelles und zuverlässiges Laden dort zu ermöglichen, wo sie es brauchen."



Darüber hinaus bietet Aral pulse die Plug & Charge-Technologie an, mit der Kunden an öffentlichen Ladestationen ohne Ladekarte oder App laden können. Der Fahrer schließt das Elektroauto an den Ladepunkt an und die Ladesäule sowie das Auto erledigen alles Weitere. Dank der zugrundeliegenden ISO 15118 Norm authentifiziert sich das Fahrzeug selbst und überträgt die im Fahrzeug gespeicherten Vertragsdaten der Kunden- die Abrechnung erfolgt automatisch und erfordert keine WLAN-Verbindung seitens der Fahrer.



Bereits heute umfasst die Zusammenarbeit von Aral und Rewe sogenannte Rewe To Go-Shops an 768 Aral Tankstellen.

