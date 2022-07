Alpine E-ternite: Offener Strom-Sportler

Alpine schenkt sich zum 60. Geburtstag der legendären A110 ein ganz spezielles Concept Car, das im Rahmen der Formel 1 beim Großen Preis von Frankreich vorgestellt wurde: Die Alpine A110 E-ternite ist das erste Elektroauto der Sportwagen-Marke.



Und: Die A110 E-ternite ist ein offener Sportwagen - ein Aspekt, der von vielen Alpine-Fans seit langer Zeit herbeigesehnt wurde. Konsequenter Leichtbau und reichlich Dynamik sollen laut der Franzosen für "eine neue Benchmark für Elektroautos in diesem Segment" sorgen.



Die Batteriemodule der E-Alpine haben eine Kapazität von 60 kWh und sind identisch mit denen des Megane E-Tech Electric. Sie stecken aber zwecks optimaler Gewichtsverteilung in speziellen Batteriegehäusen. So wurden vier Module an der Front und acht im Heck angebracht. Das Gesamtgewicht der Alpine A110 E-ternite wuchs gegenüber der Serienversion mit Benzinmotor um 258 auf 1.378 Kilogramm. Ziel für die Serienversion sind 1.320 Kilo.



Der E-Motor von Renault mit 178 kW/242 PSW wurde um ein neues Getriebe ergänzt, das Alpine gemeinsam mit seinen Zulieferern speziell für das Concept Car entwickelte. Heraus kam eine Lösung mit Doppelkupplung (DCT) und elektronischer Steuerung wie bei der Serienversion der A110, aber mit Kupplungen, die auf hohe Drehmomente ausgelegt sind. Im Fall der e-ternite sind es maximal 300 Nm. Der Strom-Sportler sprintet in 4,5 Sekunden von null auf 100 km/h und ist maximal 250 km/h schnell.



Das Cockpit bietet ein Audiosystem mit acht Lautsprechern einschließlich Subwoofer. Zudem ist ein Multimediasystem integriert, das das Tablet des Fahrers als Multimediabildschirm nutzt, so stehen dem Benutzer seine gewohnte Umgebung und seine Apps zur Verfügung.

