Aiways: Smarte Lösungen für schlanke Fertigung

Der chinesische Hersteller von Elektroautos Aiways setzt in seinem Werk in Shangrao auf eine flexible Fahrzeugarchitektur und hoch automatisierte und digitalisierte Fertigung.



Die Automobilindustrie befindet sich in der größten Umbruchphase seit ihren Anfängen vor über hundert Jahren. Neue agile Fahrzeughersteller stellen Konventionen in Frage und setzen eine technologische Revolution in Gang. Aiways geht diesen Weg konsequent und zu 100 Prozent elektrisch:



"Wir bauen innovative Autos für eine bessere Zukunft nachhaltiger Mobilität und entwickeln völlig neue Welt für ihre Passagiere", verspricht Firmengründer Samuel Fu. Dabei liegt der Fokus aber auch auf erschwinglicher, geräumiger und sicherer Elektromobilität, denn Aiways will den Umstieg von konventionellen Antrieben für alle erleichtern und die Technologie zugänglicher machen.



Basis ist die "More Adaptable Structure"-Plattform. Der Name verrät bereits ihre Vielseitigkeit, der sie mit bis zu 15 möglichen auf ihr aufbauenden Modellen Rechnung trägt. Ihre Wandlungsfähigkeit ist dabei nicht nur auf die verschiedenen Karosserieformen, sondern sogar Fahrzeugsegmente und Antriebsvarianten bezogen.

Neben den bereits bekannten kompakten SUV und SUV-Coupe-Modelle Aiways U5 und Aiways U6 sind sowohl kleinere, als auch größere Varianten im Sport Utility Vehicle-Segment denkbar. Die MAS-Plattform trägt aber auch Familienvans (MPV) oder klassischen Limousinen und gerade für Europa sehr wichtige Kombis.



Mit einer Automationsrate von über 90 Prozent und dem Einsatz innovativer Fertigungsverfahren zählt das Aiways Produktionswerk in Shangrao zu den modernsten der Welt. 410 Roboter sind in der Lage, 30 Rohbau-Karosserien pro Minute zu fertigen. Die fast 60.000 Quadratmeter große Lackiererei benötigt bis zu 50% weniger Energie und erzeugt nahezu 90% weniger zu recycelnde Chemikalien im Vergleich zu konventionellen Anlagen.



Parallel zum physischen Werk wurde in Zusammenarbeit mit Siemens ein "digitaler Zwilling" der Fertigung erstellt, der in Echtzeit die realen Produktionsprozesse nachbildet und einen konstanten Soll-/Ist-Wert-Abgleich tätigt. Ob exakten definiertes Timing, zu nutzendes Rohmaterial oder zu verwendende Werkzeuge: Die virtuelle Welt und die reale Fertigung sind stets im gleichen Takt.



Aktuell können am Standort Shangrao 150.000 Fahrzeuge jährlich gefertigt werden und bis zu sechs verschiedene Modelle parallel ohne Umrüstarbeiten vom Band laufen. Für eine Erweiterung sind nur geringe Maßnahmen erforderlich. Die geplante Höchstauslastung beträgt bei 1.200 Mitarbeitern bis zu 300.000 jährliche Einheiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1