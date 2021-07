Tierbabys im Außengehege

Hamburg. Niedlich, tapsig, neugierig, verspielt und verschlafen – im Hamburger Tierpark Hagenbeck sind derzeit Tierbabys in den Gehegen und Revieren unterwegs. „Wir haben in diesem Jahr schon recht viele Jungtiere. Wir sind ganz gut dabei mit Nachwuchs in diesem Sommer. Das freut uns und freut natürlich auch die Besucher“, sagte Pfleger Sebastian Behrens am Donnerstag.

Er ist auch zuständig für das im Januar geborene Kängurubaby Emil. Das Rote Riesenkänguru war als Frischgeborenes in Gummibärchengröße, wie für Kängurus üblich, in den Beutel seiner Mama geklettert und hatte sich dort für vier Monate an einer Zitze festgesaugt. Mittlerweile verlässt Emil den Beutel und erkundet neugierig die Welt.

Zum jüngsten Nachwuchs gehören unter anderem Flamingoküken, ein Eselspinguin und ein Kaiserschnurrbarttamarin. Aber auch bei den Präriebisons, den Hirschziegenantilopen, den Affen, den Riesenkaninchen und den Zebras hat sich in den vergangenen Wochen Nachwuchs eingestellt. dpa