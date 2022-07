Junger Gürtelvari zeigt sich

Heidelberg. Ein junger Gürtelvari vergrößert seit Mai die Vari-Familie im Zoo Heidelberg. Wie der Tiergarten mitteilte, habe er seine ersten Lebenswochen in einer geschützten Wurfhöhle verbracht. Inzwischen sei er stark und fit genug, so dass er mit seinen Eltern und Geschwistern die Anlage entdecke und seine Kletterkünste unter Beweis stelle. „Gemeinsam wird gesprungen, getobt und in der Sonne entspannt“, hieß es. Gürtelvaris zählen zu den Lemuren und sind in ihrer Heimat, der Insel Madagaskar, vom Aussterben bedroht. Der Zoo Heidelberg engagiert sich mit dem Artenschutzprojekt AEECL direkt vor Ort für den Erhalt des Lebensraums der Lemuren.

Der Nachwuchs bei den Gürtelvaris zeigt sich neugierig. © Petra Medan/Zoo HD

„Wir freuen uns sehr, dass es unserem jüngsten Nachwuchs gut geht. Er ist richtig neugierig, klettert eifrig und nimmt bereits gemeinsam mit den anderen Familienmitgliedern an den täglichen Trainingseinheiten teil“, erklärt Norman Hänel, Revierleiter im Tiere-Live Revier.

Lemuren sind von Natur aus geschickte Kletterer. Mit ihrem langen Schwanz fällt es ihnen leicht, die Balance zu halten. Die Grundlagen der Kletterei beherrschen bereits die Jungtiere, mit der Zeit entwickeln sie sich zu echten Kletter-Künstlern. Das tägliche Training mit den Tieren, an das der Nachwuchs von klein auf gewöhnt wird, hat mehrere positive Effekte. Zum einen stärken die Tierpfleger so das Vertrauen zu den Tieren. Die Affen lernen, sich von ihren Pflegern berühren zu lassen. Zum anderen lernen die Lemuren auf positive Art und Weise, dass notwendige medizinische Untersuchungen – wie das regelmäßige Wiegen oder auch die Gabe von Medikamenten im Krankheitsfall – keine Gefahr darstellen. Sie bleiben ruhig, das Stresslevel wird verringert. Die Trainingseinheiten werden täglich im Vari-Gehege durchgeführt und sind mit ein bisschen Glück vom Besucherweg aus zu beobachten.