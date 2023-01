Mord an Eva Götz - wer kann Hinweise geben?

Annweiler/Rottweil. Eine junge Frau steigt in Annweiler in den Zug, fährt nach Freiburg und macht sich vom dortigen Hauptbahnhof zu Fuß auf den Nachhauseweg. Was dann passiert, ist völlig unklar. Nur einen Tag später wird die Leiche von Eva Götz tot am Rande einens Feldwegs gefunden. Auch 26 Jahre später tappen die ermittelnden Behörden noch im Dunkeln.

Der Fall Eva Götz ist am heutigen Mittwochabend in der ZDF-Fernsehreihe „Aktenzeichen XY… ungelöst“ zu sehen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz, die in diesem Fall ermitteln, hoffen auf Hinweise. In einer gemeinsamen Pressemitteilung teilen sie die Rekonstruktion der Tatnacht mit.

Cremefarbener Kastenwagen wird gesucht

Demnach soll die 26-jährige Eva Götz am 26. Januar 1997 vom pfälzischen Annweiler über Karlsruhe nach Freiburg gefahren sein. Dort kommt sie um 21.08 Uhr an und läuft anschließend durch das Institutsviertel in Richtung ihrer Wohnung. In der Stefan-Meier-Straße nehmen mehrere Zeugen gegen 21.20 Uhr den Schrei einer Frau wahr und stellten in diesem Zusammenhang einen eckigen, cremefarbenen Kastenwagen mit schwarzen Kennzeichen fest.

Laut Zeugenaussagen stand das Fahrzeug auf Höhe der damaligen DEA-Tankstelle gegenüber der Hausnummer 109 am Fahrbahnrand. Bereits am Nachmittag des ist es mehreren Zeugen in diesem Bereich aufgefallen.

Fundort der Leiche: ein Feldweg

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Biologie-Studentin gewaltsam in das Auto gebracht wurde, das anschließend über die B31 durch den Schwarzwald in den Bereich Blumberg/Geisingen gefahren ist. Dort wollen mehrere Zeugen gegen 23 Uhr den Kastenwagen gesehen haben.

Einen Tag später, am Montag, den 27. Januar, wird Eva Götz gegen 8.45 Uhr an der Landstraße 185 zwischen Geisingen und Blumberg (Landkreis Tuttlingen) tot aufgefunden. Unweit des Fundorts hatten Zeugen den Kastenwagen gegen 2.30 Uhr gesehen.

Die Ermittlungsbehörden suchen nun nach Zeugen, die:

Eva Götz am Abend des 26. Januar1997 im Zug von Annweiler über Karlsruhe nach Freiburg gesehen haben

Eva Götz gegen 21 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs Freiburg oder des Institutsviertels gesehen haben

am 26. Januar bis in die Morgenstunden des 27. Januar zwischen Freiburg und Geisingen / Leipferdingen verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem hellen Kastenwagen gemacht?

am 26. Januar ab 23 Uhr im Bereich Blumberg / Geisingen Beobachtungen gemacht, die mit dem Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnten?

Hinweise zu Frauen geben könne, die im Jahr 1997 im Bereich Freiburg aus einem hellen Kastenwagen heraus angesprochen wurden

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rottweil unter der Rufnummer 0741 477-1111 oder jede Polizeidienststelle entgegen.