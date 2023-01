Mordfall Eva Götz bei "Aktenzeichen XY.... ungelöst"

Rottweil. Im Mordfall Eva Götz erhofft sich die Polizei am Mittwoch bei der Sendung „Aktenzeichen XY“ im ZDF neue Hinweise. Vorgestellt wird der Mordfall Eva Götz aus dem Jahr 1997, bei dem die damals 26-jährige Biologie-Studentin Ende Januar 1997 zwischen Geisingen und Blumberg nahe der Ortschaft Leipferdingen im Landkreis Tuttlingen tot aufgefunden wurde, teilte die Polizei und die Staatsanwaltschaft Rottweil in einer Pressemitteilung mit. Am Tag vor dem Mord, einem Sonntag, war Eva Götz am Bahnhof in Freiburg im Breisgau, ihrem Studienort, angekommen. Am nächsten Morgen wurde sie tot bei Leipferdingen aufgefunden. Die Polizei und Staatsanwaltschaft erhofft sich durch die Ausstrahlung des Falles in "Aktenzeichen xy.... ungelöst" neue Hinweise zu dem Fall.

