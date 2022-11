„Niemand muss sich sorgen, die Löwen werden nicht zerfallen“

Spiele gegen seinen ehemaligen oder künftigen Verein sind für jeden Sportler etwas Besonderes. Das gilt auch für Albin Lagergren, der zuletzt im Trikot der Rhein-Neckar Löwen in einer einzigen Partie kurioserweise sowohl auf seinen früheren als auch seinen baldigen Arbeitgeber traf: den SC Magdeburg. Am vergangenen Mittwoch ließ er sich davon aber in keiner Weise ablenken. Im Gegenteil: Im

...