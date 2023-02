Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Mark Katic schießt die Adler Mannheim zurück auf Platz zwei

Die Adler Mannheim sind wieder Tabellenzweiter in der Deutschen Eishockey Liga. Mit einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung in Ingolstadt zogen sie an den Oberbayern vorbei. Vor allem ein Spieler war erleichtert