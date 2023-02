Adler Mannheim gewinnen das Verfolgerduell in Ingolstadt nach Verlängerung

Eishockey Adler Mannheim wollen sich zweiten Tabellenplatz zurückholen

Tatenlos mussten die Adler am Freitag mitansehen, wie Ingolstadt mit einem Sieg in Schwenningen in der Tabelle vorbeizog. Mit einem Sieg im direkten Duell wollen sich die Mannheimer am Sonntag Rang zwei zurückholen

