Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball Mannheimer Löwen fahren gegen Leipzig ungebremst auf den Prellbock

Bei der schmerzhaften Niederlage in Leipzig kommen die Rhein-Neckar Löwen in allen Bereichen nicht an ihr Leistungsvermögen. Vor allem der Ausfall von Olle Forsell Schefvert war nicht zu kompensieren