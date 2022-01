Jordan Szwarz bereit für das Topspiel der Adler gegen Berlin

Die Adler Mannheim können im Gipfeltreffen der Deutschen Eishockey Liga am Sonntag (17 Uhr/live bei ServusTV) gegen Berlin wieder auf Jordan Szwarz (Bild) setzen. Der Kanadier kehrte nach seinem zweiwöchigen Heimatbesuch am Freitag ins Teamtraining zurück. Die Adler hatten ihrem Mittelstürmer die Auszeit gestattet, damit er bei der Geburt seines ersten Kindes dabei sein konnte, am 4. Januar kam Sohnemann Callahan auf die Welt.

„Das war ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei diesem einschneidenden Ereignis dabei sein durfte“, sagte Szwarz im Gespräch mit dieser Redaktion. Am Sonntagabend war er in Toronto in den Flieger gestiegen, am Montagmorgen in Mannheim angekommen. Bevor er wieder ins Training einsteigen konnte, musste er zwei negative PCR-Tests vorweisen - das ist erledigt.