Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Das erwartet die Adler Mannheim beim Freiluft-Spektakel in Köln

Die Adler Mannheim wollen das Winter Game der Deutschen Eishockey Liga am Samstag in Köln nicht nur genießen, sondern es gegen die Haie auch gewinnen. Wie es geht, haben sie 2017 in Sinsheim gezeigt