Bis 162 Sekunden vor dem Ende lagen die Adler Mannheim mit 2:1 in Führung - nach einer intensiven Partie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) standen sie mit leeren Händen da. „Das ist eine harte Niederlage, das müssen wir gar nicht schönreden“, sagte Trainer Pavel Gross nach dem 2:3 bei den Nürnberg Ice Tigers am Montagabend.

Nach ihrer über vierwöchigen Spielpause zeigten die Adler

...