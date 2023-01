Nach einem Kraftakt haben die Adler Mannheim gegen die Kölner Haie einen Punkt geholt, aber die zweite Niederlage in Serie kassiert. Vor 12 666 Zuschauern in der SAP Arena unterlag die Mannschaft von Trainer Bill Stewart am Freitagabend mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung. „Es ist schade, dass wir nach meinem Puckverlust das Spiel verloren haben“, sagte Tyler Gaudet. Louis-Marc

...