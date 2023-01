Mannheim. Im ewig jungen DEL-Duell gegen die Kölner Haie konnten die Adler Mannheim am Freitagabend vor den 12666 Zuschauern in der SAP Arena erneut keinen Heimsieg feiern, denn gegen die Kölner unterlagen die Adler am Ende mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung und verbuchten damit nur einen Punkt für sich.

Strafen auf beiden Seiten

Beide Teams ließen im ersten Drittel vor dem eigenen Tor zunächst wenig zu, doch mit einem schnellen Angriffszug gingen die Gäste aus dem Rheinland durch den Ex-Adler Carter Proft mit 1:0 (8.) in Führung. In der Schlussphase des ersten Abschnitts gab es dann Strafen auf beiden Seiten, die letzte davon für den Kölner Stanislav Dietz, womit die Adler den zweiten Abschnitt in Überzahl beginnen durften.

Aus dieser Überzahl konnten die Adler zwar nicht in Form eines Tores Kapital schlagen, starteten aber gut in den zweiten Abschnitt und Ryan MacInnis (27.) und Tim Wohlgemuth (36.) hatten gute Ausgleichschancen für die Adler, aber Haie-Torwart Mirko Pantkowski hielt seinen Kasten weiter sauber.

Niederlage nach Verlängerung - nächstes Spiel am Sonntag

Der dritte Abschnitt brachte dann für die Adler den Ausgleich, als Markus Eisenschmid zum 1:1 (44.) traf. Weitere Tore sollten aber in den 60 Minuten nicht mehr fallen und so musste die Verlängerung über den Zusatzpunkt für den Sieg entscheiden. Hier traf Louis-Marc Aubry zum 2:1 (62.) für die Haie und bescherte ihnen damit den Sieg nach Verlängerung.

Am Sonntag (15.15 Uhr) treten die Adler Mannheim auswärts bei den Nürnberg Ice Tigers an.