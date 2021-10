CHL-Achtelfinale der Adler gegen Frölunda Göteborg zeitgenau festgelegt

Mannheim. Die Achtelfinalpartien der Champions Hockey League sind am Mittwoch zeitgenau terminiert worden. Demnach treten die Adler Mannheim jeweils dienstags, 16. November (19.30 Uhr) und 23. November (18.05 Uhr), gegen den schwedischen Vertreter Frölunda Göteborg an. Dabei wartet auf die Truppe von Trainer Pavel Gross zunächst ein Heimspiel in der SAP Arena, bevor im Rückspiel die Reise nach Schweden ansteht.

Auch der Play-Off-Baum wurde festgelegt. So könnte es in einem möglichen Viertelfinale nach Österreich oder erneut nach Schweden gehen. In der nächsten Runde würde entweder der Klagenfurter AC oder Leksland IF auf die Adler warten.

Kartenvorverkauf ab 22. Oktober

Der Kartenvorverkauf für das Hinspiel im Achtelfinale startet am kommenden Freitag, 22. Oktober, um 10.00 Uhr. Dauerkarteninhaber haben bis zum 26. Oktober ein Vorkaufrecht. Ab dem 27. Oktober beginnt der freie Verkauf. Tickets kosten 13 bis 33 Euro oder zwischen 10 und 23 Euro für ermäßigte Karten.

